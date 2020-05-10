課本變劇本講台變舞台 張玉梅讓孩子「不想下課」

「讓孩子喜歡上課、不想下課，就是我的教育理念。」高雄市壽山國小教師張玉梅透過表演藝術課，把課本變劇本、講台變舞台，讓孩子在玩樂中愛上學習，還將皮影戲融入課程，傳承傳統表演藝術。

教育部近日公布教育家人物典範，獲選者張玉梅出身貧弱家庭，靠著在工廠做女工自籌高中學費，大學考進免學費的師院體系；愛玩的她把國語、歷史，甚至數學公式串成順口溜，擺脫枯燥背誦，把讀書變成玩樂，成績自然優異。

「我並不適合當一個傳統老師。」愛玩的陳玉梅自認一本正經的老師「很難演」，所以選擇成為非典教師，發揮創意，把課本變劇本，講台變舞台，以玩樂的方式，帶領學生學習。

陳玉梅畢業後曾任職高雄六龜偏鄉新發國小，後來又轉往彌陀國小任教，她發揮表演藝術專長，寫相聲、編音樂劇本，帶孩子上表演課，也把傳統皮影戲融入表演課，研發皮影戲教學設計，使傳統表演藝術得以發揚傳承。

陳玉梅現任教的壽山國小，全校有超過26％以上學生來自弱勢家庭。張玉梅說，家庭經濟弱勢使孩子文化刺激過少，尤其在藝文與美感教育、表達能力與說故事能力上極為不足，她盼透過表演課，讓孩子在玩樂中愛上學習。

在她的教導下，平時不寫作業的孩子，可以把國語課本改編成劇本；還沒上課，就有孩子主動來到表演教室，喊著：「老師，我們今天要玩什麼」，學校因活動排練而耽誤了表演課時間，學生們還會集體要求老師「一定要補課喔！」

獲得今年杏壇芬芳獎肯定，張玉梅不忘為弱勢學童請命⋯⋯他說，全國國小至今仍有許多學校學生不曾上過表演課。家庭經濟較好的學生，可以自費至校外上課，獲取足夠資源，弱勢孩子卻因此被剝奪了從表演課中學習探索自我與表達自我的機會。