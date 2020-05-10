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省40倍差價 新北師生自製紫外光消毒書箱
新冠肺炎疫情趨緩，新北圖書館等公有場館逐步開放，為讓校園師生閱讀更安心，中山國中及北大高中團隊以2千多元材料自製市價8萬元的「紫外光消毒書箱」，供校內圖書館及班級使用，另外，永和國中及中正國中也自製「腳踏式噴霧架」和「紅外線感應噴霧器」，江翠國中則自製「噴霧洗手機」和「風動式烘手機」，手部零接觸就能完成清潔、烘乾及消毒動作。
中山國中校長陳君武指出，在校內生活科技教師李則叡、廖奕緯及生物教師隋奇融帶領下，與學生運用簡易的電子五金材料及木料，結合基本的配電應用及數位機具，共同製作出「紫外光消毒書箱」，供圖書館消毒使用，讓師生及志工安心閱覽圖書館近七萬多冊的藏書。
北大高中校長施雅慧表示，班上原本的書箱也改造成紫外光消毒班級書箱，學生除了上圖書館外，在教室就可以安心看書，令學習環境更乾淨及安全，「學生一到教室後就會用紫外光消毒書箱消毒課本或習作，學習時更加放心。」
永和國中教師游志偉和呂紹川也結合生活科技課程，自行研發「腳踏式噴霧架」和「紅外線感應噴霧器」，放在健康中心、圖書館或教室等入口，中正國中教師林東保則設計符合幼兒高度的「腳踏式噴霧架」，讓不同年齡層師生零接觸就能完成手部消毒。
此外，江翠國中生科團隊運用機電感應原理，教導學生將回收的寶特瓶及吸管組合成簡易的「噴霧洗手機」，並運用蛋糕塑膠盒子和3D雷切技術做成的葉片組成「風動式烘手機」，有效降低手部接觸風險，更可將丟棄的物品再生利用，環保又防疫。
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