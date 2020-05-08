停課不停學 潘孟安視察線上教學演練觀摩

因應新冠肺炎學子學習，屏東縣早早頒定模擬計畫，下達「停課不停學」指示。為解教學實況，縣長潘孟安今天以神秘嘉賓進入石門國小與潮州國中線上視訊教學課室觀摩教學情形。

石門國小為原民學校，也是屏東縣因材網焦點學校，推動科技輔助自主學習不遺餘力，透過Google meet進行同步視訊教學，並運用均一平台進行數學科課程，學生在老師的引導下認識圓形圖，透過影片引導、WSQ筆記及提問互動，運用google文件完成圓形圖並說出解題脈絡。

今天同時展現新課綱校訂課程「童言童影攝影創作展」作業驗收與分享，讓潘孟安與隨行的教育部資訊及科技教育司長郭伯臣驚豔透過數位互動教學，偏鄉孩子的資訊力不但大幅提升更展現新課綱素養導向的活化課程。

隨後潘孟安一行進入潮州國中課堂，潮州國中為屏東縣科技自造中心，更有全國數一數二饒富盛名的科技長廊，近年推動機器人教學、科技教育不遺餘力。

潘孟安中看到7年級學生透過Google meet加上Google classroom、Seesaw和老師進行同步視訊教學，精彩演繹新課綱E300線控機械人課程，展現探究教學和自主學習，不論運用大屏幕分享線控經驗，自主進行HK1作業上傳學習歷程至班級經營平台，作業展現的任務挑戰，演繹翻轉教學的精采都讓他感到嘖嘖稱奇。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情學子學習，屏東縣府擬定「高級中等以下學校線上視訊教學演練計畫」完成全縣線上教學總演習，包含「整備期」、「測試期」和「演練期」，逐步帶領學校測試流量及系統穩定性；同時盤點全縣電腦視訊設備與師資線上教學能力，國中小205校自4月27日至29完成在校演練；4月30日至5月3日完成在家演練。