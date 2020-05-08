當兒子眼睛 黃爾玲重學習國中課業更精進

養育幾近全盲的兒子，黃爾玲除了細心照顧生活起居，更當起兒子的眼睛，重新更精進學習國中課業和電腦，製成語音檔幫忙兒子功課，她笑說「現在比起當年自己念書時還要用功」。

40歲的黃爾玲是高雄市政府社會局今年舉辦的母親節「美力媽媽」活動獲獎者，她為幫助就讀旗津國中兒子廖紘緯上課學習，毅然辭掉工作，並考上旗津國中的特教助理員。高市雄長韓國瑜今天到校頒發獎座，勉勵廖紘緯雖然學習道路辛苦，體恤媽媽的愛心，用功讀書，作為社會棟樑。

「養育幾近全盲的兒子有多難？」黃爾玲接受中央社記者訪問時先愣了一下，再回首一路走來的艱辛，為母則強的她紅了眼眶淚中帶笑說「很辛苦」。雖然言談帶笑，仍透露出養育的艱辛和壓力，但她做到了。javascript:void(0);

就讀國中三年級的廖紘緯，國一下學期時突然看不見，檢查視力只剩下0.01，幾乎全盲，並進一步檢查後發現遺傳自母系疾病。黃爾玲背負著長輩的不諒解，帶著遭受打擊的孩子，拚全力努力學習克服困境。

孩子突然視力急速退化，被檢驗出是具有遺傳性的雷博氏視神經萎縮病變，眼睛可能會變成全盲。黃爾玲毅然辭掉工作，2年來積極參與視障生的相關講座，了解如何讓兒子獲得最佳資源與輔導知識，期待培養孩子面對未來人生的挑戰，並考上旗津國中的特教助理員。

黃爾玲表示，感謝旗津國中師生，但離開學校已有多年，老師會先跟她溝通與教授課程，當孩子的「眼睛」，也協助將課程教材轉換成語音檔案，讓兒子的學習不中斷。校方也協助募集治療眼疾龐大的醫療開銷。

由於雷博氏視神經萎縮病變症狀，在視覺上只能看到左右兩旁的亮光，中間一片漆黑，需藉由擴視機才能看見書本上的字體，在廖紘緯的課桌上就擺放一台擴視機，在教室裡特別顯眼，黃爾玲也有課桌椅和電腦，上起課來比當年自己念書時還用功。

廖紘緯也十分爭氣，民國107年勇奪高雄市身心障礙運動會游泳視障組金牌6面，108年又獲頒總統教育獎。孩子的表現讓一路陪著孩子走過艱辛日子的黃爾玲，備感欣慰。

廖紘緯即將畢業，黃爾玲堅持不懈且發揮母職角色，熬出了一條屬於母子倆共同奮鬥的路。但她仍擔憂孩子未來的路怎麼走，讓她每天費思量。廖紘緯的爸爸面對兒子的醫藥費和家庭經濟壓力，一度開計程車當小黃司機並兼另一份工作，最近考上高雄市環保局，收入較穩定，也讓黃爾玲稍微鬆了口氣。

廖紘緯今天在母親節前，拉著黃爾玲的手靦腆地說「媽媽辛苦了」。現場響起熱烈掌聲，也見證了為母則強和對孩子滿滿的母愛，更堅持不懈發揮母職對孩子及家庭的付出。

高雄市今年的母親節「美力媽媽」有35人得獎，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響取消公開表揚活動，由社會局派員親自送到得獎人手中，向每位美力媽媽表達最崇高的敬意與感謝。