109會考衝刺／這4單元最常考 難題藏在三角形裡

【前言】20多萬人報名的國中教育會考5月16日至17日展開。聯合新聞網6日起推出會考衝刺系列報導，6日至8日為國文、英語、數學科；11日至12日為社會、自然科。國中及補教老師指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

國中會考進入最後備戰，今年數學科範圍因延後開學而縮減，數學老師預估影響不大，不過第六冊考題比重將下降，分散到其他冊。最常出題的單元包括統計與機率、分數運算、數與數線、幾何圖形，題目隨題序增加而變難。考前一周建議「溫故不知新」，和無法參透的單元分手，熟練情投意合的章節。

從歷屆試題來看，彰化縣田中高中國中部數學老師葉奕緯說，統計與機率、分數運算、數與數線、幾何圖形，幾乎占百分百的出題率和及最多的出題數。最讓學生頭痛的單元如線型函數、因式分解、等差數列、比例、二次函數、乘法公式，反而出題數偏少。

台北市北投國中數學老師林柏嘉也說，會考素養化，統計與機率是數學應用於工作和生活的單元之一，將是命題重要方向。考前衝刺期間，他建議將統計的重點放在統計量與圖、表間的關係；機率則要掌握樹狀圖方法。

有關數與量的章節中，林柏嘉說，第四冊的等差數列是熱門的會考題材。第一冊的整數、分數四則運算與代數（一元一次方程式）兩個主題，都要特別留心「負數」與「去括號」的部分。至於四則運算、解方程式的程序題，是相對容易準備的內容。

至於幾何單元，林柏嘉說，這部分考題聚焦動態幾何或解綜合圖形的各種幾何量。最多會考難題落在第五冊中三角形的心、圓、證明、相似形，若是目標A++的學生，要特別重視這一單元。尤其今年第六冊範圍縮減，預估少數配分會移往第五冊。

進到第八冊的代數章節，林柏嘉指出，一元二次有十字交乘法、配方法、公式解等方法，歷年會考常聚焦因式分解與解方程式的各種方法。

葉奕緯分析會考的排題原則，指出歷來選擇題數約26題，前15題是考生最能把握的題目，答對率也最高。他表示會考數學排題原則由易到難循序漸進，建議第1到15題「細心做」，全卷答對12題左右即可「脫C」，把握前面題目的基本分很重要。

他說，第16到21題則要「用心做」，這些題目難易度趨中，無法一眼看破，但也絕非束手無策的題型。一題一題踏實答題，是達陣的不二法門。第22到26題要「放心做」，不強求全部題目確實完成，也別給自己太過苛求的得分壓力。放寬心面對偏難題目的考驗，反而更能發揮應有實力。

非選題部分，林柏嘉表示有一題代數、一題幾何題，其中一題較易作答。2017年代數題採用選舉的開票統計問題，2018年則是用抽球情境探討機率，去年則為討論防曬乳的防護率。這類結合數學與真實世界中的問題，是素養的展現，估將成為非選題的主流。

在最後準備階段，葉奕緯以戀愛比喻會考，建議放下過去三年都無法參透的單元，「三年都無法告白成功，盼最後一周來個逆轉全壘打，有些不切實際」。他建議檢視自己情投意合的單元，和這些章節搭起友誼橋粱，穩中求勝。

葉奕緯也建議考前「溫故不知新」，別鑽研沒看過的題目，也別在考試當天看補習班發的重點整理。腦容量有限，別在考試前夕填入過多資訊，反而會干擾已理解內容。