造就與眾不同的學生 短片「老師的作品展」賺熱淚

龍騰文化去年推出短片「最難的一堂課」賺人熱淚，近期推出金馬紀錄片導演沈可尚新短片「老師的作品展」，數日吸引超過10萬人次觀看。龍騰表示，此片掀開老師不同於教學的一面，探討每個付出心力的人，都有引以為傲的作品。片末道出老師最好的作品是他們的學生，既便老師不曾發現。

龍騰指出，老師傳道、授業、解惑的過程看似平凡，卻都蘊含著他們對教育的熱忱與傳達教育的理念。老師的作品展片中邀請老師參與並進行訪談，蒐集一份老師們最好的作品「學生」，即便老師自己不曾發現。

影片最後，學生的講述老師對自己的影響，或許是出現在課堂，或是發生在教室外，也可能是在閃耀的人生舞台。他們因為用心教育，而肯定教育的不同。

龍騰表示，教育不只是學制上的定義，而是足以影響一輩子的力量。老師在課程上的姿態，一點一滴都是教育的能量，即便老師自己沒有察覺，卻已經造就每個學生的與眾不同。即使畢業離開校園，老師與學生的聯結並未因此而中斷，反而可以成為相互成就的一輩子羈絆，也讓教育更有未來。