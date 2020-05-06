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竹市校園降溫計畫 今年28校裝冷氣

聯合報 / 記者王駿杰／新竹報導
竹市推動「校園降溫計畫」，市長林智堅（左起第二排坐課桌椅）昨訪視安裝冷氣的舊社國小。 記者王駿杰／攝影
竹市推動「校園降溫計畫」，市長林智堅（左起第二排坐課桌椅）昨訪視安裝冷氣的舊社國小。 記者王駿杰／攝影

新竹市政府連續3年推動「校園降溫計畫」，要讓全市46所公立國中小「班班有冷氣」，市長林智堅昨天到已完成冷氣安裝的舊社國小訪視表示，預計年底會完成28所學校裝冷氣，其餘學校明年完成。

舊社國小是竹市第一所完成冷氣裝設的小學，63間教室共裝設125台日立冷氣，全校超過1300名師生將不再因酷暑難耐影響學習成效。

看見新冷氣，舊社國小學生說，以後上完體育課，終於不用再汗流浹背上課；高年級同學也說，現在中午可邊吹冷氣邊吃午餐，真是享受，午休更是不再像過去熱到無法入睡。

林智堅說，「校園降溫計畫」特別要求教育處提高補助金額，避免以最低標採購低價冷氣，造成日後故障頻率高且維修不易，鼓勵學校採用最有利標或評分及格最低標辦理採購，給學生高品質的冷氣設施。

教育處長黃錦能指出，學校冷氣收費將採代收代付、使用者付費，每學期每位學生收費上限為700元，其中200元為冷氣維護費，500元為電費，多數學校收費範圍落在450至550元間，學期結束會結算使用額度，多繳納的將退還學生。

林智堅 新竹

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