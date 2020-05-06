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2020年台灣網界博覽會 樹德家商獲2金1銀2銅3佳作

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
樹德家商「蔦松腳庄專屬生態園區」主題研究，獲得2020年台灣網界博覽會地方環境議題類的金獎。圖／樹德家商提供
樹德家商「蔦松腳庄專屬生態園區」主題研究，獲得2020年台灣網界博覽會地方環境議題類的金獎。圖／樹德家商提供

2020年台灣網界博覽會公布得獎名單，高雄市樹德家商獲得2金、1銀、2銅、3佳作，所獲獎牌為全國高中職最多的學校。學生研究主題「一旗廟遊趣」與「蔦松腳庄專屬生態園區」，是金獎作品。

樹德家商校長陳茂霖表示，「PBL主題式研究」教學是樹德家商重要的教學研究活動，今年樹德共有30支隊伍取得台灣網界博覽會決賽資格，最後獲得2金、1銀、2銅、3佳作。教育部已將PBL教學視為教育政策素養教學的重要教學項目之一，參賽學生在教學活動中學習問題解決、系統分析、規劃執行、資訊科技應用、溝通表達、團隊合作、人際關係等能力，並在鄉土中尋找研究主題，也落實本土教育了解鄉土文化的教育議題。

教師鄧朱雅、李又潔指導資處科學生陳絮庭、郭佳樺、郭佳蓁、蔡喬安、劉冠甫與王俊傑，進行研究主題「一旗廟遊趣」，獲得地方歷史古蹟金獎。為了這個主題，師生到有200年歷史的天后宮，進行多次採訪與記錄，完整詳實的報導這座旗山人的信仰中心。

教師吳麗生、張美萍指導學生劉士廉、吳晉易與白文睿，研究「蔦松腳庄專屬生態園區」主題，獲得地方環境議題類的金獎。主要是關懷為了瞭解在都市地區的濕地，對於都市的生態有何影響？及濕地面臨的存在挑戰，報導內容詳實精細，獲得評審的青睞。

樹德家商資訊室張金鐘表示，參加此項競賽活動，對師生而言是一場心力、體力與求知毅力的考驗，得名隊伍固然高興，但每一件完成的研究作品都是珍貴且有價值的教學記錄。過程中，每一位參賽的師生都留下一段最充實、精彩的回憶，也體驗到研究探索與團隊合作的經驗。

樹德家商「一旗廟遊趣」主題研究，獲得2020年台灣網界博覽會地方歷史古蹟金獎。圖／樹德家商提供
樹德家商「一旗廟遊趣」主題研究，獲得2020年台灣網界博覽會地方歷史古蹟金獎。圖／樹德家商提供

濕地 生態園區 教育部

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