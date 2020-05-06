大成國中音樂才子沈群育 勇奪台灣北區術科榜首

台灣北區109學年度高中音樂班甄選入學日前放榜，桃園市大成國中三年級學生沈群育，從400多名考生中拔得頭籌，勇奪北區7縣市榜首。主修小提琴、副修鋼琴的他，每天回家固定練習小提琴2小時、鋼琴1小時，如遇假日、考試及比賽，更加倍練習，連老師都讚許，彈琴已是他生活的一部分。

從小喜愛音樂的沈群育，從國小三年級開始就讀音樂班，先接觸鋼琴，隔年再接觸到小提琴，小六學聲樂，哥哥就讀武陵高中音樂班，兩兄弟都是音樂人才。沈群育表示，當他在拉琴的時候，有觀眾的鼓勵，讓他在舞台上沉浸其中、享受音樂。他說，學音樂過程中，難免有失誤挫折，若發現自己有失誤，他會記下當時犯的錯誤，回家練習時再針對這方面改善。

「群育是很特別的孩子」，術科老師王由美指出，一般學生的術科聯絡簿上，都是老師寫下學生練習過程中的錯誤，但沈群育的聯絡簿卻是相反，沈會將被指點過的失誤及缺點，詳細記在聯絡簿上，是相當主動學習的學生。沈說，無論是記得失誤或是對自己的要求，不能老是仰賴老師，要自己動腦思考，如何不再犯錯、如何讓自己更進步。

學科老師許芸翊表示，只要是老師交代的工作，沈群育都會努力完成，雖然學科並不是他的專長，但他還是很認真學習。許說，沈因為彈琴得到成就感，彈琴已經成為他生活中的一部分，是再自然不過的事，雖然沈也會跟一般小孩一樣打電動，但他知道如何分配時間，意志力很堅強。