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沒體育班 他練出好手

聯合晚報 / 記者毛琬婷／台北報導
大業國中田徑教練簡慶宏（左）與棄籃球轉田徑的紀妍青。記者毛琬婷／攝影
大業國中田徑教練簡慶宏（左）與棄籃球轉田徑的紀妍青。記者毛琬婷／攝影

台中市大業國中沒有體育班，卻在教練簡慶宏帶領下培育不少田徑好手，除了許樂之外，國二才從苗栗大倫國中轉學過來的紀妍青也在田徑場上跑出佳績，簡慶宏謙虛的說：「我沒有什麼至理名言，選手肯練我就給予他最大協助，希望能養成選手有毅力、不怕苦的精神。」

紀妍青是畢業於台中籃球小學名校的東興國小，升上國中後前往苗栗大倫國中深造籃球之路，卻礙於身高劣勢，決定在國二下學期轉學回台中，「意外」在田徑場上跑出佳績。

紀妍青在今年港都盃全國田徑進標賽成功克服「孤單」的挑戰，在國女400公尺跑出58秒48佳績，不僅創下個人新猷，還首度贏得全國賽事的金牌，讓她有信心能更加茁壯，繼續挑戰自己的無限可能。

在學校的支持下，在民國95年成立田徑隊的大業國中，從一開始連全中運前八名都闖不進，到後來陸續有選手站上頒獎台，簡慶宏坦言，就是秉持著「要練就要認真練」的初衷，更希望選手能從練習過程活或得到更多，能有毅力、不怕苦的精神，「就算將來踏入社會也能拿出訓練態度，練體育的孩子絕對不會是社會的負擔。」

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