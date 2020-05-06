她重度聽損 從田徑跨出無聲世界

雖然先天聽力受損，卻沒打倒他們熱愛田徑的心，今年在港都盃全國田徑錦標賽就能看到中市新民高中許樂、竹縣博愛國小危宇澤和高市楠梓高中陳學靜等人，成功奔馳在跑道上，出生雙耳重度聽損的許樂就勇敢走出無聲世界，並且自信地說：「希望有一天能在聽奧幫台灣拿一面金牌。」

許樂的雙耳是先天重度聽損，不過憑藉著先天優異條件，在未接受訓練的情況下，就在校內田徑比賽贏過體育班的學生，升上國中時開始接觸欄架的她，也展現天份，在教練簡慶宏指導下，念國三時在全中運國女100公尺跨欄跑出13秒93，拿下生涯首面全中運金牌，克服聽障勇敢走出無聲世界的故事感動人心，還讓她獲得總統教育獎的肯定。

許樂有父母的細心照顧，若不是看到她帶著電子耳，她在說話時，與一般人並沒有兩樣，不過她坦言在國小時仍因聽障受到同儕的異樣眼光，曾有過負面情緒，也將自己封閉起來，不太願意開口說話，直到國中跑進田徑世界，才開啟許樂的另一片天。

許樂表示，田徑帶給她成就感與信心，不再自卑，也因為有了這些肯定，希望能鼓勵與她一樣的人，勇於面對自身缺陷，「勇敢接受不完美的自己，進而展現價值，讓大家知道，即使身體有缺陷，也能活出屬於自己的一片天。」

成功克服起跑問題後，許樂更具競爭力，去年在全國中學錦標賽跑出超越聽障世界紀錄的成績，今年在港都盃又在100公尺女子跨欄飆出生涯最佳的13秒89而奪金，而聽障世界紀錄的核定方面，還需由中華民國聽障者體育運動協會備妥相關文件，經國際聽障運動總會審核通過才能被承認是打破世界紀錄。