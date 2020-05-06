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疫情影響台大畢業典禮 受獎人砍九成、不與校長握手

聯合報 / 記者潘乃欣曹悅華／台北即時報導
因應新冠肺炎疫情，各大學畢業典禮將調整舉辦方式。圖為台大畢業典禮。本報資料照片
因應新冠肺炎疫情，各大學畢業典禮將調整舉辦方式。圖為台大畢業典禮。本報資料照片

新冠肺炎疫情持續，多所大學表示，6月的畢業典禮是大型集會，將按中央流行疫情指揮中心的建議調整入場人數和舉辦時間。台灣大學因應防疫的畢業典禮方案出爐，校方表示為避免群聚，上台受獎人數僅去年十分之一，博士生一系只派一代表。為減少肢體接觸，受獎者與校長管中閔也改採點頭致意不握手。台師大表示仍安排全體博士生到場，但安排兩梯次撥穗分散人流。

台大將於6月6日舉辦畢業典禮，副校長周家蓓表示，今年畢業典禮因疫情移到戶外，將在行政大樓前搭棚，既能防曬又兼顧雨備。台大不要求師生戴口罩配學士袍，不過台上兩兩座位距離一公尺，符合中央流行疫情指揮中心的規範。台大計算每生撥穗約五秒、合照約15秒，接觸時間不會太長。

因應台大停辦60人以上集會的規畫，周家蓓表示今年安排33人受獎，每系所推派一名代表，去年則有339人，這是疫情之下的權宜之計。不過典禮全程都有專業直播，讓全體畢業生觀看。不過校內學院系所將在6日以外選一天自辦畢典，能安排更多學生受獎。台大今年也取消全體畢業生的校園巡禮活動。

台灣師範大學學務長林玫君說，因應新冠肺炎疫情，將畢業典禮分成兩個方式進行。第一個是校級，一樣在室內場地舉行活動，不過除了師長外，學、碩士班則是派代表參加。博士班則可以全員參加，不過因為預計會有200人，所以採分流制度，分兩批進去場內撥穗，每批不超過100人，將於6月13日早上進行。

林玫君說，另外還會有院級跟系級的畢業典禮，各院所及系所可以在6月1日到6月21日，整整三周的畢業周自己辦畢業典禮。目前預計提供室內至少六個場地，包含體育館、禮堂和比較大的場館，本部和分布則會在戶外搭台，各院所和系所可以自己決定要辦在室內還是室外，採登記制。

她表示，上述兩種型式都是第一次舉辦，讓學生因應疫情有所依循，至於細節還會再開會討論，學校也會布置小型打卡點供畢業生拍照。

全台多校畢業典禮方案陸續出爐，不少學校做法是改採各學院自行辦理，或移師戶外，或要帶著口罩配學士服。也有學校畢典因地點優勢更具特色，例如西子灣旁的中山大學將舉辦沙灘畢業典禮。

畢業典禮 疫情 台大

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