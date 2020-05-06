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109會考衝刺／國文75％考文意理解 最難的非生活素養題

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109會考衝刺／國文75％考文意理解 最難的非生活素養題

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
近21萬人報名的國中教育會考5月16日至17日舉行。聯合新聞網今天起推出會考衝刺系列報導，6日至8日為國文、英文、數學科；11日至12日為社會、自然科，採訪國中及補教老師，指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。報系資料照
近21萬人報名的國中教育會考5月16日至17日舉行。聯合新聞網今天起推出會考衝刺系列報導，6日至8日為國文、英文、數學科；11日至12日為社會、自然科，採訪國中及補教老師，指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。報系資料照

前言：近21萬人報名的國中教育會考5月16日至17日舉行。聯合新聞網今天起推出會考衝刺系列報導，6日至8日為國文、英文、數學科；11日至12日為社會、自然科，採訪國中及補教老師，指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

12年國教課綱去年8月上路，要在會考國文科拿高分，考生不能只會死讀課本，題目重視閱讀理解、跨科整合，以及與生活結合的「素養」導向；寫作測驗也融入圖表、對話框。

距離考試只剩10天，國中教師提醒，考生別再鑽研艱深的形音義等死背知識，主因為「CP值太低」，不如把近年考古題好好做過一遍，訓練快速解構大篇幅文章的能力；寫作測驗，則要留意「粗體字」提示，切忌偏題。

新北市江翠國中教師陳恬伶分析，近年會考國文科選擇題，為考70分鐘，考題48題，單題約為33至34題，其餘為題組題。題組題約7篇文章，一般而言4篇為白話文，3篇文言文。

陳恬伶也說，「題目會從簡單，排到最難」，會考國文科約有25％考基本知識，例如形音義、標點符號、詞語用法等「傳統題目愈來愈少」，其他75％考文意理解，多為素養題型，考生答題務必掌握基本分。

何謂素養題型？陳恬伶表示，素養題型分為兩種，一為取材生活情境、或跨領域的「生活素養題」，以及考驗學生推論、摘要、詮釋等能力的「學科能力素養題」。

陳恬伶提醒，往年考生都把焦點放在「生活素養題」，例如圖表題、或跨領域科普文，歷年來例如解讀各國教育經費、東西德分裂到統一史、藥廠黑幕、生物化學等，也曾有考題引用聯合報有關「藍月」的天文報導。但這些題目只是表面上花俏，考生只要細心解題，「通過率非常高」。

更需要花心思的反而是「學科能力素養題」。陳恬伶說，這類型題目，考的是更高層次的語文能力，考生不只要看懂文章講什麼，還要延伸理解作者為何表達、背後的目的及核心價值。

陳恬伶舉例，會考近年流行「互文比較」題型，例如去年改寫「資治通鑑．魏紀九」及「世說新語．方正」的部分內容，皆講述魏晉時期司馬昭專權事件，但從不同的角度切入。考生要比照二文的不同資訊，才能瞭解全貌。

寫作測驗方面，台中市大業國中賴宜芳表示，106年起，會考寫作測驗有別以往的純文字「引導寫作」，開始出現表格、圖文情境，考生下筆之前，必須先花5分鐘，釐清考題要旨、且擬定大綱，才不至於發生偏題情形。

陳恬伶提醒寫作測驗的關鍵技巧，「不確定題目是什麼，就先看『粗體字』，例如去年會考寫作測驗，題目圖文為「青銀共居」政策，但粗體字為「你對年輕人及銀髮族的互動或相處模式，有什麼期待？」考生若只寫青銀共居政策，「就是偏題」，關鍵是考生對於青銀互動的期待。

陳恬伶分析，今年寫作測驗應會持續出現圖文情境或圖表題，考生可多加演練相關類型題目。賴宜芳也說，考生作答時，應擬定自己的一套論點，說明自己的理由、提出證據，「言之有物、言之有理，就是高分關鍵」。

考前衝刺剩10天，賴宜芳建議，考生可再次熟悉過去2至3年的會考題本，不必花太多時間在形音義、成語背誦，「CP值不高」，這些功夫講究過去三年的累積，難以一蹴可幾。但孩子仍可從題目中了解題型趨勢，「不要僵化思考」，練習考古題要掌握時間，答題每題只有1至1.5分鐘，最後預留5至10分鐘檢查。

●歷屆會考寫作測驗題目：

102年（試辦）：來不及

103年：面對未來，我應該具備的能力

104年：捨不得

105年：從陌生到熟悉

106年：在這樣的傳統習俗裡，我看見

107年：我們這個世代

108年：你對於年輕人及銀髮族的互動或相處模式，有什麼期待？（可不定題目）

會考近年流行「互文比較」題型，例如去年改寫「資治通鑑．魏紀九」及「世說新語．方正」的部分內容，皆講述魏晉時期司馬昭專權事件，但從不同的角度切入。考生要比照二文的不同資訊，才能瞭解全貌。圖截自歷屆國中會考題本
會考近年流行「互文比較」題型，例如去年改寫「資治通鑑．魏紀九」及「世說新語．方正」的部分內容，皆講述魏晉時期司馬昭專權事件，但從不同的角度切入。考生要比照二文的不同資訊，才能瞭解全貌。圖截自歷屆國中會考題本

國中教育會考 素養 考題

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