企業有愛 捐贈抗菌液給高市偏鄉小校與育幼院

受疫情影響，各類抗疫物資需求量大。為照顧高雄市偏鄉學校，四季洋圃生物機電公司透過義守大學媒合，捐贈「銀盾氫氧超微氣泡銀離子」抗菌液給高市五所偏鄉小學，以及六龜山地育幼院，共同強化校園抗疫防線。

義守大學推動數位學伴計畫，今天上午，校方邀請六龜區荖濃國小、新發國小、六龜國小、龍興國小、新威國小等校代表參加共識會議，同時舉辦四季洋圃生物機電公司捐贈會，董事長張鈴宏代表捐贈公司新研發的抗菌液給偏鄉小學防疫使用。

四季洋圃公司共捐贈160公升抗菌液與260支噴瓶給五所小學與六龜育幼院，抗菌效果可持續24小時。董事長張鈴宏表示，抗菌液是科技新研發，除回饋社會，也希望藉此從小建立學童防疫觀念，攜手學校加強防疫。

接受抗菌液後，新威國小校長林淑芳回贈學童繪本，用學生作品來感謝企業愛心。