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疫情影響 竹市國中技藝競賽以高規格防疫完賽

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林苡真術科測驗。圖／新竹市政府提供
林苡真術科測驗。圖／新竹市政府提供

疫情影響，新竹市國中技藝教育競賽日前在最高防疫規格要求下完賽，競賽同步於光復高中、世界高中、新竹高工、磐石高中及富禮國中同步舉辦，所有考生全程配戴口罩，並維持每一間試場人數50人以下，期盼兼顧學生學習與健康安全。

教育處表示，今(109)年新竹市國中技藝競賽共437人參加，角逐8大職群13類組的獎項，本次競賽因疫情影響，教育處特別請各試場辦理學校拉高考場防疫規格，除入場的體溫量測與消毒外，要求考生全面戴口罩應試、保持考場與休息區的社交距離。

教育處表示，竹市推動技藝教育不遺餘力，每年挹注約1千萬辦理國中技藝教育課程，開辦班級數從一開始的2班到現在約70班規模，約計1800名學生受益，更陸續於香山高中、建華國中成立職業試探與體驗示範中心，向下扎根，讓孩子們能充分探索生涯及職涯的發展，尋找自己的方向。

本屆賽事分餐旅、設計、機械、家政、商業與管理、動力機械、電機與電子及化工等8大職群13類組，今年更增加電機與電子職群資訊應用組，讓更多技藝優秀的學生有一展長才的機會。各個選手必須通過學科、術科二項測驗，表現優異學生將可透過技優甄審或保送入學進入理想高中。

獲化工類第一名的富禮國中學生林苡真說，爸爸身體欠佳，常需至醫院治療，她要利用時間將學校的功課做好，捉緊時間好好練習參賽。

富禮國中涂靜娟校長表示，林苡真的父親是在地玻璃老師，她從小耳濡目染，對美學敏銳度極高，也傳承父親好手藝，雖然玻璃藝術需忍耐高溫持續創作，但她仍堅持傳承傳統藝術，從林苡真的作品更可看出豐厚的生命力。

受疫情影響，新竹市國中技藝教育競賽日前在最高防疫規格要求下完賽。圖／新竹市政府提供
受疫情影響，新竹市國中技藝教育競賽日前在最高防疫規格要求下完賽。圖／新竹市政府提供

新竹 疫情 口罩

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