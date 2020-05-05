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高中生國際發明展奪金牌 背包能過濾空氣有紅外線感應
2020俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展成績出爐，基隆二信高中「多功能背包」加裝空氣濾淨器及紅外線感應器，強化使用者吸入空氣的品質及行走的安全，獲得金牌，消息傳回學校，師生都相當興奮。
學生「多功能背包」研發動機來自近年來全球空氣汙染日益嚴重，加上近來新冠肺炎疫情發展，學生這樣的背包能加強學生上下學的安全，及空氣品質健康防護。
學生說，多功能背包」是以學生的書包為發想，在右邊的背帶上加裝空氣濾淨器，背包側面的吸風口會將空氣吸入並監測空氣品質，一旦空氣品質超過WHO所規定的安全標準，背包便會自動開啟空氣濾淨器淨化空氣，另外在背包後面也安裝紅外線感應器及警示燈，當後方的人或物過度接近使用者，背包警示燈會開始閃爍，提醒背包主人注意。
獲獎的是電機科二年級的李昀齊、張智崴、江哲緯、周宸佑，及機械科二年級賴宥畯共同完成，結合空氣汙染及防疫的議題，透過「機電整合」的跨域學習，成功的拿下今年阿基米德國際發明展金牌。
二信高中校長林立說，今年參加莫斯科阿基米德國際發明展，電機科、機械科合作的多功能背包拿下金牌獎，另外普科張崴傑、陳映竹、吳芷褘、王俐甯、夏薇媗合作研發的「帕金森氏症的福音」作品也榮獲銀牌，2件作品雙雙獲獎，讓基隆的學生發明表現站上國際舞台，為基隆市爭光。
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