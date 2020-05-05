影／基隆小學校田徑隊 走廊跑出好成績

「衝啊，學生怎麼可以光明正大在走廊奔跑呢？」沒錯，基隆市暖江國小田徑隊小朋友利用假日返校練習，遇到下雨天沒法去操場，就在沒人的校園走廊跑步、訓練肌耐力，雖然克難，但今年依然獲得基隆中小聯運男生田徑總錦標第一名、女生第六名。

暖江國小校長曾恕華說，全校學生只有124人，每年中小學聯運都拿到很多獎牌，以學生數而言得獎率非常高，完全歸功擔任教練的教導主任丁文貞，和當助理教練的學務組長胡逸豪，背後有著扎實的訓練，田徑隊才打出名號，而學校操場很小加上常下雨，環境克難，有此成績相當難得。

「教練和學生都是1個人當3個人用」丁文貞以前是手球國手，田徑、網球、籃球都很善長，多元指導學生練習，田徑隊員比田徑時是田徑選手，比籃球時變籃球選手，打手球也都駕輕就熟。田徑隊能征善戰，在跑步項目讓人刮目相看，6年級蔡旭哲在今年中小學聯運100﹕200、400及800接力就連奪4金。

丁文貞表示，田徑隊男生10人、女生3人，每天就是操場一直來回跑，下雨天就利用走廊、樓梯及停車場的斜坡，訓練肌耐力，雖克難但成績傲人。隊員都很愛練田徑，每天都利用早、午休空閒及課餘的時間練習，比賽時再集訓。