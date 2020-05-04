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弘光科大社團成果展改推網路美食教學 扮美食youtuber

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大餐旅系學生，免費發送自製防疫餐點。圖／弘光科大提供
弘光科大餐旅系學生，免費發送自製防疫餐點。圖／弘光科大提供

弘光科技大學餐旅相關技藝性社團往年舉辦聯合成果展，推出平價美食饗宴引起搶購，今年受到新冠肺炎影響，改推網路美食教學，當起美食youtuber，教做舒肥鴨胸輕食料理等5道佳餚及飲品，影片5月1日開始在網路播放，讓民眾在家看影片學佳餚，今天和明天在校內免費限量送這些美食給全校師生品嘗，受好評。

學務長閔宇經表示，為防疫避免群聚，對學生社團活動採最嚴格方式審理，很多活動被迫取消或縮小規模，西餐廚藝社、菓子多元廚藝烘焙社、國際餐旅青年學習社、調酒社、餐旅系學會採取變通方式辦成果展，推出線上「疫同饗宴、食出免疫」Stay Home網路教學做菜(https://reurl.cc/20YQA6)，民謠吉他社等則協助拍攝、配樂、影片剪輯。

餐旅相關技藝社團，從上個月起開始規劃拍攝影片，學生自己編寫影片內容、掌鏡、後製剪接，最後上字幕放在網路平台，網路美食教學共5道：洋蔥薑黃豬肉餡餅、咖哩洋蔥燻雞麵包、蜜香鳳梨冰茶、舒肥鴨胸輕食料理、彩椒咖哩雞丼飯，除了標示食材、調味料，示範料理步驟、方式，也把食材內含的營養成分寫出來，例如：薑黃能夠抗氧化、洋蔥則含有膳食纖維等。

餐旅系學生許承宗擔任影片串場主播，他說，第一次面對鏡頭很緊張，不過能擔任防疫小天使，感覺很新鮮，雖然上星期連續好幾天零確診，他仍呼籲大家防疫期間盡量不要趴趴走，透過「Stay Home」實際行動共同防疫，在家防疫看影片學習為自己和家人做能增加抵抗力的佳餚，再一起享用，會有滿滿幸福感。

調酒社請助理教授許素鈴指導學生製作蜜香鳳梨冰茶，菓子多元廚藝烘焙社製作咖哩洋蔥燻雞麵包，國際餐旅青年學習社製作彩椒咖哩雞丼飯，西餐廚藝社製作舒肥鴨胸輕食料理，每一種美味佳餚，都由學生親手料理示範。

西餐廚藝社的社長吳宣儀指出，影片中使用教室內的專業設備，如果家裡沒有也不用擔心，她舉例，舒肥鴨胸輕食料理的鴨胸要好吃，必須要使用「舒肥法」料理，萬一家中沒有夾鏈袋裝鴨胸，可以用耐熱保鮮膜加錫箔紙取代，將熱水煮滾後關火降溫，再把包好的鴨胸放入鍋內，用約64度熱水燜煮45分鐘，肉吃起來就會軟嫩多汁可口。

青年

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