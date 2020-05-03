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新竹一校打趴苗栗縣？ 他為民服務推教育會考作文輔導
民意代表為民服務千百樣態，苗栗縣議員黎煥強有感於國中教育會考竹竹苗區苗栗縣成績不如人，結合國立竹南高中老師陳怡君在服務處，今天首推一對一會考作文指導，4名學生收穫滿囊，服務獲得熱烈回響，網友喊「我也想聽」、「名額太少了」！
去年國中教育會考竹竹苗區成績5A考生人數，新竹縣798人、新竹市665人、苗栗縣259人，苗栗縣人口最多，5A考生卻僅占15%，今年會考前模擬考，苗栗縣5A學生157人，而新竹縣成功國中177人，新竹市培英國中160人，苗栗縣全縣卻連新竹1校成績都不如，引發地方人士新竹一校打趴苗栗縣的熱議，黎煥強也有感。
教育會考倒數計時，黎煥強4月27日甫逢父喪之痛，仍決定今天上午9點半到11點半在頭份市服務處，由陳怡君提供免費教育會考作文面對面指導，1人半小時，共有4名學生，學生都表示受益良多，黎煥強也勉勵學生保持平常心，期許會考有好表現。
陳怡君是黎煥強就讀君毅中學時國文老師，黎煥強說，苗栗縣會考成績不如人，陳怡君認為作文是苗栗學生相對弱項，因此希望能盡一分心力，由他提供場地，4月30日公布訊息，預約報名馬上額滿，他會評估是否再辦類似的為民服務。
今年國中教育會考即將5月16、17日登場，苗栗縣政府也正視，教育處長邱廷岳分3區與校長座談，並擬具策進作為，將列管學力檢測表現不好學校，會考成績作為校長考績參考，要求各校提出會考成績提升計畫，教育處並研擬提供資優學生學校專案經費，逐步提升會考5A人數。
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