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國中會考將登場 今年禁家長陪考、沒戴口罩不計分

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
國中教育會考將於5月16日及17日登場，考生進入考場得全程戴口罩，今年也禁止家長陪考。圖／本報資料照片
國中教育會考將於5月16日及17日登場，考生進入考場得全程戴口罩，今年也禁止家長陪考。圖／本報資料照片

國中教育會考將於5月16日及17日登場，雲林考區共設有8個考場、214間試場，今年報考人數共6533人，較去年減少412人。

雲林考區試場分別為斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中，為確保學生應試安全，各考區實施防疫措施。

雲林考區主辦單位表示，在考試前一日，各考場及試場都會大範圍全面消毒，考試當天，也會在午休期間加強試場消毒，並規畫考場動線，做好人流及進出口管制。

主辦單位指出，考生在應試前得先量體溫，詳實記錄健康，到考場後再以紅外線感熱儀量一次，而試場冷氣開放時，會同時開啟教室前後門，所有窗戶每扇各開10公分。

考生及監試人員都會配戴口罩，相關人員除用餐時間，需全天戴口罩，避免收發考卷時受病毒感染，監試人員皆需配戴手套。

為減少群聚，此次會考不開放家長進入考場陪考，除身心障礙及重大傷病考生需申請應考服務，並以一人為原則，各考場及國中學校，也有編派考場服務隊及考生服務隊，來協助考生處理任何狀況。

也提醒考生，進入考場需出示准考證，進入試場時須全程佩戴口罩，未佩戴口罩者不得進入試場，故意不配合或屢勸不聽，該科考試不予計列等級或級分，或取消考試資格。

口罩 國中教育會考 北港

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