姚瑞中犬儒共和國 入侵空軍總司令部

曾是極機密軍事重地的空軍總司令部，舊址5月起變身藝術家打造的「犬儒共和國」。民眾來到象徵美援時期台美關係的空總美援大樓，入口處可取得特製的「犬儒共和國護照」，蓋章後走進此一虛擬國度。虛擬國家「犬儒共和國」（Republic of Cynic，簡稱R.O.C.），和中華民國有相同的英文縮寫。

位於台北仁愛路、建國南路，占地逾7萬平方公尺的空軍總司令部舊址，原是極機密的軍事重地，近年轉型為藝術重鎮—空總台灣當代文化實驗場。「姚瑞中：犬儒共和國」為台灣當代文化實驗場2020年首檔大型展覽，邀藝術家姚瑞中於空總園區展出其創作計畫，將一座虛擬國度建立於此。

「犬儒共和國」以空總舊址中的美援大樓與中正堂作為展場。1950年代韓戰爆發，台美關係受影響，美國開始以貸款援助中華民國。當時空軍裝備多數來自美國，空總內也有美軍顧問團進駐，在此時期建造了美援大樓，以鋼筋混泥土與空心磚建造，建築風格近似陽明山美軍宿舍。

空軍總部於2012年撤出後，美援大樓閒置，去年底初步整修後，在此次展覽中首度對外開放，別具意義。

在美援大樓中，藝術家姚瑞中與策展人游崴呈現四件全新錄像委託創作，分別取材自登陸月球、反美抗爭、六四民運、911恐攻等四大歷史事件，當年皆曾牽動美中台關係。中間穿插姚瑞中自1990年代以來的創作，從「螺旋槳人」、「菊花寶典」、「天外天」、「人下人」，到「犬儒外史」與「犬儒共和國」繪畫系列。

姚瑞中形容此一展場是概念上的「犬儒共和國駐中華民國大使館」，此一「廢墟化的大使館」，彷彿是對對中華民國外交困境的深沉隱喻。

另一展場中正堂，建築牆面仍殘留許多軍方標語，姚瑞中設定其為「虛擬的中華民國史蹟館」，展出姚瑞中早年作品:「反攻大陸行動」系列、晚近錄像／影像作品「歷史幽魂」系列、「萬歲」及「萬萬歲」等。姚瑞中曾於空軍服役，他將從軍經驗轉化為系列藝術創作，此次重返空總現場，藝術與歷史、實體與虛擬在此交疊，產生如萬花筒般的魔幻影像。