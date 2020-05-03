姚瑞中犬儒共和國 入侵空軍總司令部
曾是極機密軍事重地的空軍總司令部，舊址5月起變身藝術家打造的「犬儒共和國」。民眾來到象徵美援時期台美關係的空總美援大樓，入口處可取得特製的「犬儒共和國護照」，蓋章後走進此一虛擬國度。虛擬國家「犬儒共和國」（Republic of Cynic，簡稱R.O.C.），和中華民國有相同的英文縮寫。
位於台北仁愛路、建國南路，占地逾7萬平方公尺的空軍總司令部舊址，原是極機密的軍事重地，近年轉型為藝術重鎮—空總台灣當代文化實驗場。「姚瑞中：犬儒共和國」為台灣當代文化實驗場2020年首檔大型展覽，邀藝術家姚瑞中於空總園區展出其創作計畫，將一座虛擬國度建立於此。
「犬儒共和國」以空總舊址中的美援大樓與中正堂作為展場。1950年代韓戰爆發，台美關係受影響，美國開始以貸款援助中華民國。當時空軍裝備多數來自美國，空總內也有美軍顧問團進駐，在此時期建造了美援大樓，以鋼筋混泥土與空心磚建造，建築風格近似陽明山美軍宿舍。
空軍總部於2012年撤出後，美援大樓閒置，去年底初步整修後，在此次展覽中首度對外開放，別具意義。
在美援大樓中，藝術家姚瑞中與策展人游崴呈現四件全新錄像委託創作，分別取材自登陸月球、反美抗爭、六四民運、911恐攻等四大歷史事件，當年皆曾牽動美中台關係。中間穿插姚瑞中自1990年代以來的創作，從「螺旋槳人」、「菊花寶典」、「天外天」、「人下人」，到「犬儒外史」與「犬儒共和國」繪畫系列。
姚瑞中形容此一展場是概念上的「犬儒共和國駐中華民國大使館」，此一「廢墟化的大使館」，彷彿是對對中華民國外交困境的深沉隱喻。
另一展場中正堂，建築牆面仍殘留許多軍方標語，姚瑞中設定其為「虛擬的中華民國史蹟館」，展出姚瑞中早年作品:「反攻大陸行動」系列、晚近錄像／影像作品「歷史幽魂」系列、「萬歲」及「萬萬歲」等。姚瑞中曾於空軍服役，他將從軍經驗轉化為系列藝術創作，此次重返空總現場，藝術與歷史、實體與虛擬在此交疊，產生如萬花筒般的魔幻影像。
「犬儒共和國」除了視覺藝術創作，也邀請劇場音樂創作者蔣韜，策畫為期三天的「犬儒進行曲：國歌工作坊」的共製計畫，邀請一般大眾進行集體詞曲創作，為此虛擬國家創作一首國歌，並在空總中正堂演出。當民眾漫步於此一現實與想像融合、歷史和藝術交錯的「廢墟共和國」之中，聆聽民眾集體創作的「國歌」，心中浮現的國與家，會是何等模樣？
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