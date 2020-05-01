創作獲紐約電影獎肯定 科大教授：獻給勇敢抗疫的台灣

台北科技大學互動設計系教授曹筱玥創作的動畫短片「愛與寂寞散步」（Walking with Love & Loneliness），獲紐約電影獎（New York Film Award 2020）榮譽獎（Honorable Mention）肯定。此片以作家廖輝英的小說為文本，加入自身對情感的詮釋、貓與蝴蝶等不同元素，反思索女性一生中藝術與生命的不同面向。

曹筱玥表示，正值疫情嚴峻時刻，她希望將此獎項獻給勇敢抗疫的台灣，以及帶給她豐沛靈感的紐約。願全球疫情早日舒緩，生活回復正軌，大家都能和所愛之人一同攜手出外散步。

「愛與寂寞散步」故事由女子尋貓開始，踏進一場奇幻冒險。途中，她品味玫瑰的芳馥，風卻意外吹落玫瑰，雨更澆熄她的神采。歷經風雨，她的外在形體與內在心象都有了巨大變化。流暢的畫面、對比強烈的風景，象徵女性豐富的內心色彩，綿延不斷的線條意味著女性孕育、成長的潛能，藉由契機觸發，開展出液態般流佈生命軌跡的不凡之旅。