昂首闊步50人！武陵高中校長：提前50分鐘下課

我國新冠肺炎疫情今天連續5天零確診，不少人紛紛在網路分享「50」的好消息，桃園市武陵高中恰好與「50」同音，下午也洋溢欣喜氛圍，校長林煥周說，最後一節是輔導課，為讓師生開心一下，他宣布「今天不上輔導課、提前50分鐘下課」，不少學生走到戶外操場一起運動，希望藉此推廣正向防疫，也紓解連月來的防疫壓力。

武陵高中是桃園重點名校，「昂首闊步武陵人」更是武陵校友熟稔的精神標語，一踏進校門左側的大樓，就有寫上「昂首闊步武陵人」的精神標語，林煥周說，這標語雖不是校訓，但已陪伴武陵人好幾十年，今天50好消息傳出後，他就分享此標語祝賀。

林煥周說，今天高一到高三最後一節是輔導課，上課時間正為50分鐘，因此決定今天全校不上輔導課，讓師生提前50分鐘下課，大約4點左右，大家都紛紛利用時間，把握好天氣相約到操場戶外一起運動，他也在臉書PO出照片，希望大家強健體魄、正向防疫，並標註#昂首闊步武陵人#健康快樂五零人，希望大家都能正向防疫。

由於桃園市長鄭文燦下午也在臉書發文，改編武陵高中知名的精神標語，寫下「昂首闊步50人」向大家報喜，有班級也利用電視螢幕播放這張照片，師生開心在電視前一起比出50的手勢，也有學生感謝校長讓大家提早下課，躺在地上擺出人體50姿勢。

鄭文燦說，好消息讓大家振奮，但也不能鬆懈，「防疫還是要繼續拚，繼續做」，他也謝謝每一位一起做好防疫工作的國人，更謝謝防疫國家隊、防疫台灣隊，