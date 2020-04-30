快訊

刺殺鐵警無罪？《刑法》19條與精神鑑定怎麼說

直播／台新冠疫情再「嘉玲」？ 指揮中心1400記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用廚房取代藥房 明新科大設「抗疫食堂」教養生料理

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
明新科大服務產業學院創意執行長陳鴻（左三）設計「抗疫食堂」，教學生用日常養生料理提升免疫力，「用廚房取代藥房」。記者陳斯穎／攝影
明新科大服務產業學院創意執行長陳鴻（左三）設計「抗疫食堂」，教學生用日常養生料理提升免疫力，「用廚房取代藥房」。記者陳斯穎／攝影

用廚房取代藥房！明新科技大學服務產業學院創意執行長陳鴻，為旅館管理與廚藝創意系學生設計「抗疫食堂」課程，以日常膳食提升免疫力，示範養生料理，讓學生認識一些具食療功能的食材。

陳鴻表示，自去年9月回到母校明新教書，到鄰近學校後門「快樂小吃」消費，因「燙青菜比一般份量多一倍」，讓他一試成主顧，並與老闆娘陳惠妙結緣，每周二到明新教書也是他固定與陳惠妙「午餐約會」的日子。

陳鴻也發現陳惠妙經常使用中藥材或藥饍食材入菜，像是魚腥草、黑豆、紅麴等，而近來因疫情，注重養生並推廣藥食同源概念的陳鴻，便發想設計「抗疫食堂」課程，邀請陳惠妙來課堂中分享。

課程中介紹客家庄常見的魚腥草、黑豆和紅麴三種藥膳食材，教同學製作抗疫料理，從食物中獲取營養，利用食補提升免疫力對抗疫病，課堂中陳鴻也同步直播，與居家防疫的馬來西亞粉絲線上分享台式的藥膳食材。

陳鴻說，魚腥草可以抗發炎、增強免疫功能，客家人叫「狗貼耳」，一般用狗貼耳來煲涼茶，把曬乾的魚腥草加水煮茶來喝，也可以跟雞肉一起燉成魚腥草藥膳雞湯；而福州人、客家人傳統飲食習慣入菜的紅麴，有降血壓、降膽固醇及抗氧化的保健功效，拿來拌青菜或炒飯可以增色、增香；富含維生素、花青素及抗氧化增強活力的黑豆，一樣可以煮茶喝，燉豬腳黑豆養生湯，也是很滋補美味的一道料理。

陳鴻在課堂中實際示範用新竹在地自製紅麴醬，發揮創意，做「紅麴歐姆蛋漢堡」和「紅麴起司鮭魚炒飯」，兩樣簡單的養生料理材料取得容易，製作也快速方便，讓同學在家裡就可以自己動手做，吃得健康增強自身免疫力來對抗疫情。

明新科大服務產業學院創意執行長陳鴻（右）設計「抗疫食堂」，強調「用廚房取代藥房」，向學生示範製作紅麴起司鮭魚炒飯。記者陳斯穎／攝影
明新科大服務產業學院創意執行長陳鴻（右）設計「抗疫食堂」，強調「用廚房取代藥房」，向學生示範製作紅麴起司鮭魚炒飯。記者陳斯穎／攝影
明新科大服務產業學院創意執行長陳鴻（左）設計「抗疫食堂」課程，與在地小吃店老闆娘陳惠妙（右）介紹魚腥草做成的藥膳雞湯。記者陳斯穎／攝影
明新科大服務產業學院創意執行長陳鴻（左）設計「抗疫食堂」課程，與在地小吃店老闆娘陳惠妙（右）介紹魚腥草做成的藥膳雞湯。記者陳斯穎／攝影

疫情

延伸閱讀

美媒：美抗疫專家佛奇曾資助武漢研究冠狀病毒

西班牙官員用漂白水消毒沙灘 挨轟後道歉

陸外交部副部長：大陸沒有造成疫情 是病毒受害者

抗疫療法利多、Fed助陣 美股強升逾2%道瓊上漲532點

相關新聞

用廚房取代藥房 明新科大設「抗疫食堂」教養生料理

用廚房取代藥房！明新科技大學服務產業學院創意執行長陳鴻，為旅館管理與廚藝創意系學生設計「抗疫食堂」課程，以日常膳食提升免...

影／國中教育會考防疫高規格 盧秀燕到第一線看演練

109年國中教育會考5月16、17日登場，今年中投區由國立中興大學附屬高級中學承辦，報考人數3.2萬人、考生分配在33個...

老師的價值在哪裡？會被取代？ 遠距教學下的憂心

新冠肺炎疫情嚴峻，部分學校已實施遠距教，但老師認為少了與學生面對面互動，教學樂趣受影響。也有老師擔心，若教學影片可取代老...

影／教育界神雕俠侶 另類國文師和學生PK跑步激發熱血

彰化縣二林高中國文科老師劉淑如榮獲今年彰化縣「國中組Super教師獎」，她的丈夫蔡慶鴻則是去年教育部師鐸獎得主，可說是教...

這些年 升學觀念從就業導向轉為興趣導向

大學藝術學門學生數愈來愈多，北藝大藝術與人文教育研究所專任助理教授余昕晏分析，主因之一是升學從就業導向轉為興趣導向，學生自主意識提升，有更多人願意從事藝術工作，尋找自己的舞台。

文創夯 藝術系學生逾10萬人

文創產業政策發酵，教育部最新統計指出，我國藝術領域人才持續增加，108學年共有109所大專校院開設藝術學門科系、學生數10.2萬人；過去20年來，大學已培育超過30萬名院藝術領域畢業生。

校園我最棒／中一中「以藝抗疫」 陳時中變門神

海軍敦睦艦隊爆發集體染疫，台中召回集合點在台中一中，還有防疫車想闖進校園，掀起波瀾。中一中美術班學生「以藝抗疫」，以幽默化解危機，設計「防疫藥包」、「金紙口罩」，校長陳木柱、衛福部長陳時中化身「抗藝門神」，笑果十足。

校園我最棒／治平高中競技啦啦隊 奪回冠軍

桃園市私立治平高中今年再度奪回「108學年度競技啦啦隊高中大團體混合組」冠軍寶座，尤其全隊只有兩位高三生，其他都是一年級菜鳥，能重返榮耀師生相當興奮。

基市第2波演練 線上教學自備載具

基隆市各學校3月底完成第一波線上教學演練，即日起展開第二波，請小三到高三學生帶來家裡的筆電、平板等，由老師協助學生安裝相關應用程式，並利用家裡設備和老師進行線上學習。

會考防疫 竹市提供紙質午餐隔板

今年國中教育會考將於5月16、17日登場，新竹市府首次開放試場讓考生可留下休息、用餐，還製作6千份紙質用餐隔板給考生使用。苗栗全縣設6考場，沒規畫試場為休息區，不過試場隔壁都有學校毗鄰或考場學校有充足教室可開放，安排休息場所沒問題。

國中會考苗栗6考場有空間 考生不必留試場休息

國中教育會考5月16、17日舉行，竹苗區會考部分縣市出現沒有足夠休息區的「窘況」，必須將試場作為休息區，苗栗縣規畫的6個...

連11筊杯上高醫大醫學系 南一中學生感謝神明保佑

今年入學繁星推薦第二階段醫學、中醫、牙醫系陸續放榜，台南一中有5人上醫學系，其中4科考60級分的陳廷恩，申請高醫大前，到...

熱門新聞

111年學測各系採數A或數B？招聯會難產 高中延後選班群

台灣首位！北科大校友蕭美琛 登美國發明家名人堂

國中會考大陸考場延期 292生改採外加名額錄取

文創夯 藝術系學生逾10萬人

老師的價值在哪裡？會被取代？ 遠距教學下的憂心

那些課本沒教的英文／對醫護人員表達感激 如何用英文說「辛苦了！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。