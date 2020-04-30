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用廚房取代藥房 明新科大設「抗疫食堂」教養生料理
用廚房取代藥房！明新科技大學服務產業學院創意執行長陳鴻，為旅館管理與廚藝創意系學生設計「抗疫食堂」課程，以日常膳食提升免疫力，示範養生料理，讓學生認識一些具食療功能的食材。
陳鴻表示，自去年9月回到母校明新教書，到鄰近學校後門「快樂小吃」消費，因「燙青菜比一般份量多一倍」，讓他一試成主顧，並與老闆娘陳惠妙結緣，每周二到明新教書也是他固定與陳惠妙「午餐約會」的日子。
陳鴻也發現陳惠妙經常使用中藥材或藥饍食材入菜，像是魚腥草、黑豆、紅麴等，而近來因疫情，注重養生並推廣藥食同源概念的陳鴻，便發想設計「抗疫食堂」課程，邀請陳惠妙來課堂中分享。
課程中介紹客家庄常見的魚腥草、黑豆和紅麴三種藥膳食材，教同學製作抗疫料理，從食物中獲取營養，利用食補提升免疫力對抗疫病，課堂中陳鴻也同步直播，與居家防疫的馬來西亞粉絲線上分享台式的藥膳食材。
陳鴻說，魚腥草可以抗發炎、增強免疫功能，客家人叫「狗貼耳」，一般用狗貼耳來煲涼茶，把曬乾的魚腥草加水煮茶來喝，也可以跟雞肉一起燉成魚腥草藥膳雞湯；而福州人、客家人傳統飲食習慣入菜的紅麴，有降血壓、降膽固醇及抗氧化的保健功效，拿來拌青菜或炒飯可以增色、增香；富含維生素、花青素及抗氧化增強活力的黑豆，一樣可以煮茶喝，燉豬腳黑豆養生湯，也是很滋補美味的一道料理。
陳鴻在課堂中實際示範用新竹在地自製紅麴醬，發揮創意，做「紅麴歐姆蛋漢堡」和「紅麴起司鮭魚炒飯」，兩樣簡單的養生料理材料取得容易，製作也快速方便，讓同學在家裡就可以自己動手做，吃得健康增強自身免疫力來對抗疫情。
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