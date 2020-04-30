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影／國中教育會考防疫高規格 盧秀燕到第一線看演練

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
教育部給各縣市的學校均配置遠紅外線熱像儀，所有考生進入考場前，必須配合量測體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度要進行第二次量測，如確認發燒，將引導考生至「備用試場」應試。記者喻文玟／攝影
教育部給各縣市的學校均配置遠紅外線熱像儀，所有考生進入考場前，必須配合量測體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度要進行第二次量測，如確認發燒，將引導考生至「備用試場」應試。記者喻文玟／攝影

109年國中教育會考5月16、17日登場，今年中投區由國立中興大學附屬高級中學承辦，報考人數3.2萬人、考生分配在33個考場。台中市長盧秀燕今天到惠文高中了解準備狀況，逐一確認量測體溫動線、熱像儀測試、考場休息區規畫、備用試場安排，感謝第一線學校提前演練。

「國中會考是孩子第一次人生重大考試！」盧秀燕說，要做到防疫滴水不漏，依照全國試務委員會規定，今年家長不得陪考，每一間教室可以開冷氣，但前、後門都要打開通風，窗戶也要開10公分，考場學校均成立「考生服務隊」，全力讓考生安心應考。

惠文高中校長王沛清表示，教育部給各縣市的學校均配置遠紅外線熱像儀，每名學生有二片口罩，所有考生進入考場前，必須配合量測體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度要進行第二次量測，如確認發燒，將引導考生至「備用試場」應試，每間備用試場5名考生為限。

惠文高中今年是六所國中的試場，是大型考場學校；另一所忠明高中安排三所國中。兩校均表示，因家長不能陪考，較擔心上千人同時間會「塞車」排隊進入校園，有宣導分流、疏散接送時間。

忠明高中教務主任陳建銘說，過去「考生休息區」各校多安排在體育館，現在室內空間最多僅100人，各校應變措施是「打開所有專科、未當考場的教室」當作考生休息區，盡量一班一間教室，就像平日上課一樣，中午用餐也較無防疫疑慮。

教育局長楊振昇表示，全國試務會考量考場需保持門窗打開，可能會對英文聽力測驗產生干擾，影響測驗公平性，因此，今年國中教育會考英語聽力測驗暫停施測，備考期間請避免出入人潮擁擠的地方，最好的健康狀態應考。

教育部給各縣市的學校均配置遠紅外線熱像儀，所有考生進入考場前，必須配合量測體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度要進行第二次量測，如確認發燒，將引導考生至「備用試場」應試。記者喻文玟／攝影
教育部給各縣市的學校均配置遠紅外線熱像儀，所有考生進入考場前，必須配合量測體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度要進行第二次量測，如確認發燒，將引導考生至「備用試場」應試。記者喻文玟／攝影
教育部給各縣市的學校均配置遠紅外線熱像儀，所有考生進入考場前，必須配合量測體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度要進行第二次量測，如確認發燒，將引導考生至「備用試場」應試。記者喻文玟／攝影
教育部給各縣市的學校均配置遠紅外線熱像儀，所有考生進入考場前，必須配合量測體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度要進行第二次量測，如確認發燒，將引導考生至「備用試場」應試。記者喻文玟／攝影
今年國中教育會考家長不得陪考，每一間教室可以開冷氣，但前、後門都要打開通風，窗戶也要開10公分，考場學校均成立「考生服務隊」，全力讓考生安心應考。記者喻文玟／攝影
今年國中教育會考家長不得陪考，每一間教室可以開冷氣，但前、後門都要打開通風，窗戶也要開10公分，考場學校均成立「考生服務隊」，全力讓考生安心應考。記者喻文玟／攝影
國中教育會考，教育部給每名學生有2片口罩，所有考生進入考場前，必須配合量測體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度要進行第二次量測，如確認發燒，將引導考生至「備用試場」應試。記者喻文玟／攝影
國中教育會考，教育部給每名學生有2片口罩，所有考生進入考場前，必須配合量測體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度要進行第二次量測，如確認發燒，將引導考生至「備用試場」應試。記者喻文玟／攝影
台中市長盧秀燕今天到惠文高中了解準備狀況，逐一確認量測體溫動線、熱像儀測試、考場休息區規劃、備用試場安排，感謝第一線學校提前演練。記者喻文玟／攝影
台中市長盧秀燕今天到惠文高中了解準備狀況，逐一確認量測體溫動線、熱像儀測試、考場休息區規劃、備用試場安排，感謝第一線學校提前演練。記者喻文玟／攝影

國中教育會考 盧秀燕 發燒

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