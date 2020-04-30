老師的價值在哪裡？會被取代？ 遠距教學下的憂心

新冠肺炎疫情嚴峻，部分學校已實施遠距教，但老師認為少了與學生面對面互動，教學樂趣受影響。也有老師擔心，若教學影片可取代老師，那老師的價值在哪裡？是否會被取代？

台南市國小老師張琬翔說，線上直播方式上課，與傳統面對面的互動式上課，確實是重大轉變，經幾個禮拜來的演練，發現無法在視訊上掌握全班狀況。因為畫面上學生的影像很小，根本無法看出學生是會還是不會，若學生有疑問，舉手發問，也無法立即看到，造成教學時的情感傳達不順暢，對學生的學習感受會比較模糊，邊教邊想著「你真的懂嗎？」

張琬翔說，線上教學中，會讓人感覺自己有點是「自說自話」，且有沉默感覺，開始敬佩起自說自話1、2個小時的播音員。他說，傳統面對面教學，因是和學生直接互動，很容易了解學生的學習情形，而教學最大樂趣就是和小朋友相處的瞬間，感受到學生的回饋，這也是教育熱忱所在。過程中也發現，學生即使是在看影片，但也是一下子的好奇，很快就不專心，還是要有互動才能幫助學生學習。

台南女中公民科老師劉芮妘因請防疫假，上周連續3日線上直播教學，她表示，實際上線教學，才發覺老師的配備、頻寬很重要，像她就用了兩台電腦才搞定，而且也出現若播影片，學生聽不到聲音的狀況，若要在畫面上寫字是用滑鼠來操作，字會較醜，若要漂亮點，又必須再增加1台平板。過程中因自己家裡的頻寬等問題，影像、說話常出現不同步，都影響教學效果。

劉芮妘也認為，線上教學因不是面對面互動，且學生影像小，難以掌握學生學習狀況。由於多堂課都是同一進度，線上教學內容也大同小異，也讓自己懷疑起老師的價值。若因單元相同，而改為只播放錄下來的影片，是否教學影片可取代老師，那老師的價值在哪裡？是否很快被取代？

劉芮妘說，也從線上教學中，發現學生剛開始有興趣，但沒多久就精神不好或不專心；因此她會不斷丟出問題，並以抽籤的方式，一次讓多名學生站起來回答，增進學生的投入感，提升專注力與學習興趣。

崇明國中也演練多次的線上直播教學，有學生認為，大家一起上課會比較專心，在家學習會較容易分心，還是比較喜歡到校上課。