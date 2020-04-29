南華大學連3年獲教育部創業補助 2學生團隊各獲10萬
嘉義縣私立南華大學輔導的學生創業團隊「陶蕊陶藝 Tao Ruei」與「剋耳鳴健康心科技」日前獲教育部108學年度「大專校院創業實戰模擬學習平台」創業補助金，每隊各獲10萬元補助，南華大學已輔導創業團隊連續3年獲得此補助，今年也成彰雲嘉地區唯一獲獎補助的大專院校。
南華大學表示，「陶蕊陶藝 Tao Ruei」團隊透過品牌概念整合，延續傳統陶工藝及泥漿灰釉技法，並有效的將地方特色、人文風情與環保議題應用於產品中，致力將大自然的泥與灰結合延續其生命，舉例來說，作品「蘊」成分採用雲林廟宇金紙灰燼與民雄紅土，結合天然泥漿灰釉調配而成。
「剋耳鳴健康心科技」團隊，則由生技系教授林群智指導，先以林群智的專利「耳鳴治療裝置」，透過強大開發能量與專利技術優勢，針對非耳源性耳鳴患者，融合中醫耳穴全息概念及西醫自律神經系統失調的療癒方針，提出全面的身心靈整合療癒方案，推廣耳鳴舒緩保健。
南華大學副校長兼產職處長林辰璋表示，南華大學近幾年成立「南華創夢基地」，輔導創業團隊具備「創意、創新、創業」三創能力，引領創新創業實踐，同時透過創新創業課程，建立創業種子資料庫，協助有創業潛力的學生籌組創業團隊，鼓勵參加學生專題競賽，並整合入選的優勝團隊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言