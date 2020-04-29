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南華大學連3年獲教育部創業補助 2學生團隊各獲10萬

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣南華大學「陶蕊陶藝 Tao Ruei」團隊作品「青苔」，採用佛光山圓福寺香灰與種樹土並以天然泥漿灰釉調配而成。圖／南華大學提供
嘉義縣南華大學「陶蕊陶藝 Tao Ruei」團隊作品「青苔」，採用佛光山圓福寺香灰與種樹土並以天然泥漿灰釉調配而成。圖／南華大學提供

嘉義縣私立南華大學輔導的學生創業團隊「陶蕊陶藝 Tao Ruei」與「剋耳鳴健康心科技」日前獲教育部108學年度「大專校院創業實戰模擬學習平台」創業補助金，每隊各獲10萬元補助，南華大學已輔導創業團隊連續3年獲得此補助，今年也成彰雲嘉地區唯一獲獎補助的大專院校。

南華大學表示，「陶蕊陶藝 Tao Ruei」團隊透過品牌概念整合，延續傳統陶工藝及泥漿灰釉技法，並有效的將地方特色、人文風情與環保議題應用於產品中，致力將大自然的泥與灰結合延續其生命，舉例來說，作品「蘊」成分採用雲林廟宇金紙灰燼與民雄紅土，結合天然泥漿灰釉調配而成。

「剋耳鳴健康心科技」團隊，則由生技系教授林群智指導，先以林群智的專利「耳鳴治療裝置」，透過強大開發能量與專利技術優勢，針對非耳源性耳鳴患者，融合中醫耳穴全息概念及西醫自律神經系統失調的療癒方針，提出全面的身心靈整合療癒方案，推廣耳鳴舒緩保健。

南華大學副校長兼產職處長林辰璋表示，南華大學近幾年成立「南華創夢基地」，輔導創業團隊具備「創意、創新、創業」三創能力，引領創新創業實踐，同時透過創新創業課程，建立創業種子資料庫，協助有創業潛力的學生籌組創業團隊，鼓勵參加學生專題競賽，並整合入選的優勝團隊。

嘉義縣南華大學「陶蕊陶藝 Tao Ruei」團隊作品「蘊」，採用雲林廟宇金紙灰燼與民雄紅土與天然泥漿灰釉調配而成。圖／南華大學提供
嘉義縣南華大學「陶蕊陶藝 Tao Ruei」團隊作品「蘊」，採用雲林廟宇金紙灰燼與民雄紅土與天然泥漿灰釉調配而成。圖／南華大學提供
嘉義縣南華大學「陶蕊陶藝 Tao Ruei」作品成分結合在地土壤與天然泥漿灰釉，推廣在地及環保議題。圖／南華大學提供
嘉義縣南華大學「陶蕊陶藝 Tao Ruei」作品成分結合在地土壤與天然泥漿灰釉，推廣在地及環保議題。圖／南華大學提供
嘉義縣南華大學「剋耳鳴健康心科技」學生創業團隊，針對非耳源性耳鳴患者提出全面的身心靈整合療癒方案。圖／南華大學提供
嘉義縣南華大學「剋耳鳴健康心科技」學生創業團隊，針對非耳源性耳鳴患者提出全面的身心靈整合療癒方案。圖／南華大學提供

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