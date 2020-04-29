南華大學連3年獲教育部創業補助 2學生團隊各獲10萬

嘉義縣私立南華大學輔導的學生創業團隊「陶蕊陶藝 Tao Ruei」與「剋耳鳴健康心科技」日前獲教育部108學年度「大專校院創業實戰模擬學習平台」創業補助金，每隊各獲10萬元補助，南華大學已輔導創業團隊連續3年獲得此補助，今年也成彰雲嘉地區唯一獲獎補助的大專院校。

南華大學表示，「陶蕊陶藝 Tao Ruei」團隊透過品牌概念整合，延續傳統陶工藝及泥漿灰釉技法，並有效的將地方特色、人文風情與環保議題應用於產品中，致力將大自然的泥與灰結合延續其生命，舉例來說，作品「蘊」成分採用雲林廟宇金紙灰燼與民雄紅土，結合天然泥漿灰釉調配而成。

「剋耳鳴健康心科技」團隊，則由生技系教授林群智指導，先以林群智的專利「耳鳴治療裝置」，透過強大開發能量與專利技術優勢，針對非耳源性耳鳴患者，融合中醫耳穴全息概念及西醫自律神經系統失調的療癒方針，提出全面的身心靈整合療癒方案，推廣耳鳴舒緩保健。