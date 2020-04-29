快訊

火燒銀行對抗軍隊！瘟疫封城擋不住的黎巴嫩「饑餓革命」

「不可能的2件事發生」 急診醫：無本土確診因台灣真的強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中會考 北市禁陪考、發多功能防疫用餐隔板

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
國中會考，北市今年也規畫考生在原試場用餐，並提供考生、服務隊及考場人員「多功能防疫用餐隔板」。記者翁浩然／攝影
國中會考，北市今年也規畫考生在原試場用餐，並提供考生、服務隊及考場人員「多功能防疫用餐隔板」。記者翁浩然／攝影

國中教育會考將於5月16、17日登場，北市有2萬1726名考生報名，分散在24處考場，北市府今早也公布國中會考防疫準備，台北市副市長黃珊珊表示，各考場除了基本的量體溫、戴口罩措施外，還會啟用第二類備用試場，安置現場臨時有發燒、呼吸道疾病的考生應試，另也因禁止陪考，各國中可派考生服務隊，僅身心障考生可申請家長陪考。

教育局長曾燦金說明，各考場將於入口處社有紅外線感溫儀，還會設置5到7處體溫量測站，若額溫37.5度、耳溫38度考生，或有呼吸道疾病等具感染可能的考生，將安置到第二類備用試場，原則上每間第二類備用試場試場容納5人，坐4個角落加中間，監考人員將穿防護衣。

曾燦金說，依照中央規定一般試場每間最多42人，每間試場考試當天將全程開放冷氣，同時開窗10公分、開前後門，學校都將進行事前模擬，確保供電正常，目前也請台北市電器商業同業公會協助檢測供電系統。

口罩部分，曾燦金表示，考生一律配戴口罩，考試開始20分鐘後監考人員會請考生脫下口罩檢查身分；若考生口罩因故汙損，試場有備用口罩可提供考生更換。

有關考試當天午餐，曾燦金則說，會由各國中負責事先調查學生午餐需求後，統一訂購發放，若不訂購的考生，可由家長帶考生外出用餐，或由家長到各考場外送區送餐給考生；另外今年也規畫考生在原試場用餐，並提供考生、服務隊及考場人員「多功能防疫用餐隔板」。

多功能防疫用餐隔板為ㄇ字型隔板，可立於桌面預防飛沫，收納後可當墊板、尺規使用，學生使用後，當天就可帶回家。

至於今年一律禁止家長陪考，曾燦金說，僅身心障礙、重大傷病或突發傷病經同意者可由家長陪考，但陪考者人數以1人為原則；各國中則可派出考生服務隊，人數為9年級班級數2倍加10，若1校9年級應考人數超過500人可外加2人、超過700人可外加4人。

教育局預計5月1日早上7點半於市立大同高中模擬演練國中會考防疫措施，曾燦金則說將著重在作業流暢度，包進場量體溫、午餐配發等要夠順暢等；至於受居家檢疫、隔離影響而無法應試的考生，將在5月30、31日補考。

口罩 北市 國中教育會考

延伸閱讀

評估五一連假防疫成效 新北考慮開放公有場館

防疫專利商標查詢 智慧局6招助攻

陳時中：有防疫準備下 研議放寬重要經貿往來

花樣口罩為防疫添色 網封草間彌生款搶手

相關新聞

南華大學連3年獲教育部創業補助 2學生團隊各獲10萬

嘉義縣私立南華大學輔導的學生創業團隊「陶蕊陶藝 Tao Ruei」與「剋耳鳴健康心科技」日前獲教育部108學年度「大專校...

國中會考 北市禁陪考、發多功能防疫用餐隔板

國中教育會考將於5月16、17日登場，北市有2萬1726名考生報名，分散在24處考場，北市府今早也公布國中會考防疫準備，...

校園我最棒／中一中「以藝抗疫」 陳時中變門神

海軍敦睦艦隊爆發集體染疫，台中召回集合點在台中一中，還有防疫車想闖進校園，掀起波瀾。中一中美術班學生「以藝抗疫」，以幽默化解危機，設計「防疫藥包」、「金紙口罩」，校長陳木柱、衛福部長陳時中化身「抗藝門神」，笑果十足。

校園我最棒／治平高中競技啦啦隊 奪回冠軍

桃園市私立治平高中今年再度奪回「108學年度競技啦啦隊高中大團體混合組」冠軍寶座，尤其全隊只有兩位高三生，其他都是一年級菜鳥，能重返榮耀師生相當興奮。

基市第2波演練 線上教學自備載具

基隆市各學校3月底完成第一波線上教學演練，即日起展開第二波，請小三到高三學生帶來家裡的筆電、平板等，由老師協助學生安裝相關應用程式，並利用家裡設備和老師進行線上學習。

會考防疫 竹市提供紙質午餐隔板

今年國中教育會考將於5月16、17日登場，新竹市府首次開放試場讓考生可留下休息、用餐，還製作6千份紙質用餐隔板給考生使用。苗栗全縣設6考場，沒規畫試場為休息區，不過試場隔壁都有學校毗鄰或考場學校有充足教室可開放，安排休息場所沒問題。

國中會考苗栗6考場有空間 考生不必留試場休息

國中教育會考5月16、17日舉行，竹苗區會考部分縣市出現沒有足夠休息區的「窘況」，必須將試場作為休息區，苗栗縣規畫的6個...

連11筊杯上高醫大醫學系 南一中學生感謝神明保佑

今年入學繁星推薦第二階段醫學、中醫、牙醫系陸續放榜，台南一中有5人上醫學系，其中4科考60級分的陳廷恩，申請高醫大前，到...

治平高中競技啦啦隊重返榮耀 中等學校賽雪恥奪冠

108學年度中等學校啦啦隊錦標賽閉幕，桃園市私立治平高中再度奪回「競技啦啦隊高中大團體混合組」冠軍寶座。

如何鍍上完美紅銅？民生國中代表嘉義市參加全國科展

嘉義市民生國中學生雷冠彥、李依璇和黃羿萱等人，在做硫酸銅電鍍實驗時，發現紅色的銅電鍍到物體時，常常呈現黑色，耗時5個月，...

有口罩卻無法戴 永和國中自製減壓帶助小耳症生

防疫人人自危，口罩成為出門必需品，但罹患小耳症的族群，即便拿到口罩，也因生理特殊性難以配戴，為此永和國中D.school...

疫情緩仍演練停補課 基市學生自備載具線上學習

基隆市各級學校因應新冠肺炎疫情可能停課補課狀況，繼在3月底前完成三年級以上各班級第一波線上教學演練，昨天起一連2周再進行...

熱門新聞

一口氣3名學生錄取醫學系 國立溪湖高中繁星亮晶晶

整理包／109國中會考衝刺！ 英聽取消、各科必考重點一次看

連11筊杯上高醫大醫學系 南一中學生感謝神明保佑

僑泰高中繁星醫科全壘打 加碼入學獎學金最高100萬

超競爭！台南女中教師甄試錄取率不到1趴

國中會考苗栗6考場有空間 考生不必留試場休息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。