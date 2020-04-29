國中會考 北市禁陪考、發多功能防疫用餐隔板

國中教育會考將於5月16、17日登場，北市有2萬1726名考生報名，分散在24處考場，北市府今早也公布國中會考防疫準備，台北市副市長黃珊珊表示，各考場除了基本的量體溫、戴口罩措施外，還會啟用第二類備用試場，安置現場臨時有發燒、呼吸道疾病的考生應試，另也因禁止陪考，各國中可派考生服務隊，僅身心障考生可申請家長陪考。

教育局長曾燦金說明，各考場將於入口處社有紅外線感溫儀，還會設置5到7處體溫量測站，若額溫37.5度、耳溫38度考生，或有呼吸道疾病等具感染可能的考生，將安置到第二類備用試場，原則上每間第二類備用試場試場容納5人，坐4個角落加中間，監考人員將穿防護衣。

曾燦金說，依照中央規定一般試場每間最多42人，每間試場考試當天將全程開放冷氣，同時開窗10公分、開前後門，學校都將進行事前模擬，確保供電正常，目前也請台北市電器商業同業公會協助檢測供電系統。

口罩部分，曾燦金表示，考生一律配戴口罩，考試開始20分鐘後監考人員會請考生脫下口罩檢查身分；若考生口罩因故汙損，試場有備用口罩可提供考生更換。

有關考試當天午餐，曾燦金則說，會由各國中負責事先調查學生午餐需求後，統一訂購發放，若不訂購的考生，可由家長帶考生外出用餐，或由家長到各考場外送區送餐給考生；另外今年也規畫考生在原試場用餐，並提供考生、服務隊及考場人員「多功能防疫用餐隔板」。

多功能防疫用餐隔板為ㄇ字型隔板，可立於桌面預防飛沫，收納後可當墊板、尺規使用，學生使用後，當天就可帶回家。

至於今年一律禁止家長陪考，曾燦金說，僅身心障礙、重大傷病或突發傷病經同意者可由家長陪考，但陪考者人數以1人為原則；各國中則可派出考生服務隊，人數為9年級班級數2倍加10，若1校9年級應考人數超過500人可外加2人、超過700人可外加4人。

教育局預計5月1日早上7點半於市立大同高中模擬演練國中會考防疫措施，曾燦金則說將著重在作業流暢度，包進場量體溫、午餐配發等要夠順暢等；至於受居家檢疫、隔離影響而無法應試的考生，將在5月30、31日補考。