歌劇院4個月賠4800萬 「黑衣人」應徵按摩師、保全求生

新冠肺炎疫情讓表演藝術界面臨前所未有的考驗，狀況到底有多慘？台中國家歌劇院3、4月一共取消外租、合辦節目25檔。去年3月入館人次12萬，今年僅4萬人次，歌劇院約聘39名「黑衣人」劇場技術人員，因節目取消陷入「零收入」困境，他們有人去應徵按摩師、賣豪宅、當保全，南部的劇場技術人員去殯儀館應徵工作，都為了家計和溫飽。

歌劇院藝術總監邱瑗說，「黑衣人」是指燈光、舞台、視聽的技術人員。與歌劇院簽約有39名專業人員，他們是劇場的靈魂人物，負責每一場表演的裝台、燈光、配合排練、音響、換景，要比演出團隊提早進場、最晚離開，這群簽約的專業人員年資3到10年不等。

擔任「黑衣人」11年的「斌斌」今年27歲，他16歲就接觸表演藝術，熱愛幕後工作，2、3年前還自費去澳洲進修精進。這2個月大型演出紛紛取消，「斌斌」幾乎零收入，他先去應徵按摩師，因疫情、又是近距離接觸的工作，按摩業也沒客人，「又轉業」兼職當房仲賣豪宅、禮賓人員，但這些收入都不穩定，目前暫時找了正職的保全工作。

歌劇院說，全台類似「斌斌」的專業劇場人員不到500人，都面臨同樣窘境，南部有人去應徵殯儀館工作、有人當外送員。文化部有紓困計畫，以「斌斌」的狀況根據條件檢附證明，僅能領到1.3萬元「紓困」，至今仍未入帳，即使獲得最優條件的補助，每人也只有6萬元紓困金。

歌劇院總監邱瑗表示，深怕疫情讓不到500名技術人才流失，已將今年全年度1.2億元製作節目費用，提撥部分給「黑衣人」，協助中部其他演藝場館設備診斷、維護，讓他們繼續發揮專業，維持基本收入。若持續零收入，「出走、轉行」是必然，好不容易培養的專業人才流失，是看不見的損失，這點要先顧好。