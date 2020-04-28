治平高中競技啦啦隊重返榮耀 中等學校賽雪恥奪冠

108學年度中等學校啦啦隊錦標賽閉幕，桃園市私立治平高中再度奪回「競技啦啦隊高中大團體混合組」冠軍寶座。

治平高中先前連續6年冠軍，107學年度未能蟬連，因此今年的比賽，對於教練及隊員來說，都有著重返榮耀的企圖心，歷經一年的臥薪嘗膽式的魔鬼訓練，總算嘗到甜美的果實。教練范姜宗懋感謝吳慶堂董事長、媽咪王美只夫婦還有校方的支持和鼓勵用不放棄，讓競技啦啦隊能為校爭光。

范姜宗懋說，本次比賽團隊組成員僅有2名高三選手，其他全數是新生，等於是重新開始，最難的部分在於心態，「我告訴他們拿不拿冠軍不是重點，而是要愛上啦啦隊這種運動，相信教練、相信隊友」。努力最終果然有回報，在比賽過程中完整呈現內容為校爭光，期望明年能持續維持，再創佳績。

治平高中啦啦隊成立17年，在楊鴻德及范姜宗懋兩位教練的帶領下，不僅訓練出啦啦隊常勝軍，更率領成員參加國際比賽，包括入選日本啦啦隊公開賽、青奧國手，而且競賽都有很好的成績也是隊上榮耀。

隊員江惠如說，很難想像治平啦啦隊員大多是來到治平後，才開始學習啦啦隊動作，能在治平啦啦隊真的是一件很快樂的事，從剛入隊什麼都不會，到能夠上場比賽，除了自我的努力之外，「更需要相信底層、相信隊友」。能代表學校出賽得了冠軍，是無法言喻的開心。雖然啦啦隊練習很累，但只要努力撐下去，就是自己的。現在要畢業了，希望學弟妹能越來越好，一直保持一個喜歡這項運動的心，不要輕易放棄。