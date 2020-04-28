快訊

錢櫃3家分店安檢不合格 北市府開鍘各罰12萬

約談林森錢櫃店經理 消防包商：陸續斷水線曾修警報器

聽新聞
test
0:00 / 0:00

治平高中競技啦啦隊重返榮耀 中等學校賽雪恥奪冠

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
治平高中全國中等學校競技啦啦隊大賽再奪冠。記者鄭國樑／攝影
治平高中全國中等學校競技啦啦隊大賽再奪冠。記者鄭國樑／攝影

108學年度中等學校啦啦隊錦標賽閉幕，桃園市私立治平高中再度奪回「競技啦啦隊高中大團體混合組」冠軍寶座。

治平高中先前連續6年冠軍，107學年度未能蟬連，因此今年的比賽，對於教練及隊員來說，都有著重返榮耀的企圖心，歷經一年的臥薪嘗膽式的魔鬼訓練，總算嘗到甜美的果實。教練范姜宗懋感謝吳慶堂董事長、媽咪王美只夫婦還有校方的支持和鼓勵用不放棄，讓競技啦啦隊能為校爭光。

范姜宗懋說，本次比賽團隊組成員僅有2名高三選手，其他全數是新生，等於是重新開始，最難的部分在於心態，「我告訴他們拿不拿冠軍不是重點，而是要愛上啦啦隊這種運動，相信教練、相信隊友」。努力最終果然有回報，在比賽過程中完整呈現內容為校爭光，期望明年能持續維持，再創佳績。

治平高中啦啦隊成立17年，在楊鴻德及范姜宗懋兩位教練的帶領下，不僅訓練出啦啦隊常勝軍，更率領成員參加國際比賽，包括入選日本啦啦隊公開賽、青奧國手，而且競賽都有很好的成績也是隊上榮耀。

隊員江惠如說，很難想像治平啦啦隊員大多是來到治平後，才開始學習啦啦隊動作，能在治平啦啦隊真的是一件很快樂的事，從剛入隊什麼都不會，到能夠上場比賽，除了自我的努力之外，「更需要相信底層、相信隊友」。能代表學校出賽得了冠軍，是無法言喻的開心。雖然啦啦隊練習很累，但只要努力撐下去，就是自己的。現在要畢業了，希望學弟妹能越來越好，一直保持一個喜歡這項運動的心，不要輕易放棄。

校方表示，治平啦啦隊長年培養優秀選手，透過運動訓練，培養同學積極向上的奮鬥精神，更因為扎實的訓練及優秀的競賽實績，讓隊員在升學之路，更為寬廣，歷年來不論是國立體育大學、輔仁大學世新大學等，都有治平啦啦隊選手足跡。學校接下來更希望與桃園地區國中接軌，協助推廣啦啦隊活動，讓美麗活潑的啦啦隊運動，在桃園地區扎根。

治平高中競技啦啦隊曾6連霸。記者鄭國樑／攝影
治平高中競技啦啦隊曾6連霸。記者鄭國樑／攝影
選手只有兩位高三生，其他都是一年級。記者鄭國樑／攝影
選手只有兩位高三生，其他都是一年級。記者鄭國樑／攝影

世新大學 輔仁大學 日本

延伸閱讀

HCL／跳啦啦是真愛 治平重返王座

HCL／全隊僅2名高三生 治平高中啦啦隊錦標賽奪冠

國1林口匝道又要禁左轉　新北、桃園達共識將試辦一個月

預售、新成屋 房價走揚

相關新聞

治平高中競技啦啦隊重返榮耀 中等學校賽雪恥奪冠

108學年度中等學校啦啦隊錦標賽閉幕，桃園市私立治平高中再度奪回「競技啦啦隊高中大團體混合組」冠軍寶座。

如何鍍上完美紅銅？民生國中代表嘉義市參加全國科展

嘉義市民生國中學生雷冠彥、李依璇和黃羿萱等人，在做硫酸銅電鍍實驗時，發現紅色的銅電鍍到物體時，常常呈現黑色，耗時5個月，...

有口罩卻無法戴 永和國中自製減壓帶助小耳症生

防疫人人自危，口罩成為出門必需品，但罹患小耳症的族群，即便拿到口罩，也因生理特殊性難以配戴，為此永和國中D.school...

疫情緩仍演練停補課 基市學生自備載具線上學習

基隆市各級學校因應新冠肺炎疫情可能停課補課狀況，繼在3月底前完成三年級以上各班級第一波線上教學演練，昨天起一連2周再進行...

校園英雄榜／林翊廷克服障礙 競賽培養自信

新北市萬里國小6年級學生林翊廷出身單親家庭，有先天性氣喘及嚴重的識字和書寫困難，求學過程比同儕辛苦許多，但在師長的用心下，結合職能治療策略設計專屬課程，不但讓他的學習漸上軌道，更接觸到了太陽能車和風力車競賽，勇奪新北市潛能組冠軍。

酷英網線上學英語 新增高中專區

教育部推出的「Cool English 酷英網英語線上學習平台」，除了國中小學生，更新增建置高中專區，平台內容涵蓋聽、說...

植物愛陽光？彰化縣芳苑國小水稻之歌揭答案

植物有充分日照一定長得好嗎？彰化縣芳苑國小中年級小朋友為了證明這個「知其然而不知所以然」的道理，上學期種水耕芫荽，這學期...

柏村國小兩歲幼幼班超搶手 首招出現53搶16

金門著名的「將軍國小」柏村國小今天舉辦一年級及幼兒園新生報到，一早新開設的兩歲幼幼班就擠滿報到人潮，總計兩歲幼幼班共有5...

「旅館接待」首屆奪金 正妹李姿潁靠流利英文征服裁判

第50屆全國技能競賽北區分區技能競賽在今天公布競賽成績，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署展現亮眼的培訓成果，不僅在「飛機修護...

升學考／防疫開窗怕噪音 國中會考取消英聽

新冠肺炎疫情期間為避免群聚感染，教育部決定5月登場的四技二專統測與國中會考將開窗戶10公分，且開試場前、後門保持通風，但仍會開放冷氣。不過，擔心開門窗後外界噪音干擾、影響考試公平性，國中會考取消英文聽力測驗。

新北國中藝才班術科測驗除吹奏外全戴口罩 有補考機制

新北市國中藝術才能班術科測驗於今登場，共有391名考生至中平國中、大觀國中、三重高中及江翠國中應試，新北市嚴格執行防疫作...

駕重帆挑戰100公里航程 汕尾國小7名畢業生今早啟程

新冠肺炎疫情打亂所有人的生活步調，但抹滅不了高雄市汕尾國小畢業生的航海夢，黃忠生等7名小朋友今早駕乘重型帆船「海洋夢想號...

熱門新聞

不輸國父革命 高雄海線所長苦拚11年考上警大

2019年全球論文高被引學者 台灣17人進榜創新高

整理包／109國中會考衝刺！ 英聽取消、各科必考重點一次看

中研院院士王德威 獲選美國藝術與科學學院院士

成大發表首創移動式負壓隔離病房 讓全球免費採用

一口氣3名學生錄取醫學系 國立溪湖高中繁星亮晶晶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。