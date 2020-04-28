快訊

口罩人道援助 到昨天晚上已有12萬人響應

直播／我連三日「零確診」！ 307人解除隔離

如何鍍上完美紅銅？民生國中代表嘉義市參加全國科展

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市民生國中學生研究下，找出電鍍時為何產生黑色物質的因素。圖／民生國中提供
嘉義市民生國中學生研究下，找出電鍍時為何產生黑色物質的因素。圖／民生國中提供

嘉義市民生國中學生雷冠彥、李依璇和黃羿萱等人，在做硫酸銅電鍍實驗時，發現紅色的銅電鍍到物體時，常常呈現黑色，耗時5個月，研究出成因，並找出能完美鍍上紅銅的方法，參加嘉義市第38屆國中小學科學展覽會獲獎，被評審推薦代表嘉義市參加第60屆全國科展，讓師生振奮。

嘉義市第38屆國民中小學科學展覽會今年在民生國中辦理，民生國中獲國中團體組第1名，參展作品獲2件第1名、4件第2名、4件第3名和3件佳作，成了最大贏家，教師吳銘訓、陳正雍指導的「紅黑大對抗、探討硫酸銅電鍍的影響因素｣作品，最讓評審驚艷。

陳正雍說，硫酸銅電鍍是國中三年級都會做的實驗，但學生不解為何紅色的銅原子鍍到物體上，總會變成黑色，去年10月學生就展開研究，除了翻文獻，寒假也來學校實驗，後來發現是過程中產生氣泡，因此銅原子結構排列鬆散，才呈現黑色物質，研究一部分是要證明這個理論。

陳說，另外，為了避免電鍍時總呈現黑色物質，也找到最佳電鍍條件，銅片與被鍍物最適當距離為3公分，並泡在0.1體積莫耳濃度的硫酸銅溶液內，並使用的0.8毫安培的電流，不僅提高電鍍效率，也可鍍上完美的紅銅。

校長陳明君表示，校內發展科學教育，主打「團體戰」，發揮「1+1大於2」的力量，組成科展跨領域教師社群，扎根課程，運用108課綱素養導向教學下，學生可透過彈性課程，發想及研究各式科學主題，每年校內還會自辦3場科展發表會。

家長會游德和會長表示，嘉義市是個人文，還是科學城市，每年的科學168都會吸引全台爆滿人潮，今年6月日環食，更是嘉義市盛事，這次有機會參與本市國中小科學展覽會，感受到師生飽滿的科學能量與素養，能在嘉義市接受教育，直呼好幸福。

嘉義市民生國中學生研究下，找出電鍍時為何產生黑色物質的因素。圖／民生國中提供
嘉義市民生國中學生研究下，找出電鍍時為何產生黑色物質的因素。圖／民生國中提供

嘉義 素養 108課綱

延伸閱讀

手機科技／愛嘉義APP 市民好幫手

影／青少年KTV唱歌爭風吃醋鬥毆PO網 警逮捕11人

玉山國中學生爬玉山 爬出科展作品將代表嘉市參賽

嘉義市節能家電補助 總金額高達2400萬

相關新聞

如何鍍上完美紅銅？民生國中代表嘉義市參加全國科展

嘉義市民生國中學生雷冠彥、李依璇和黃羿萱等人，在做硫酸銅電鍍實驗時，發現紅色的銅電鍍到物體時，常常呈現黑色，耗時5個月，...

有口罩卻無法戴 永和國中自製減壓帶助小耳症生

防疫人人自危，口罩成為出門必需品，但罹患小耳症的族群，即便拿到口罩，也因生理特殊性難以配戴，為此永和國中D.school...

疫情緩仍演練停補課 基市學生自備載具線上學習

基隆市各級學校因應新冠肺炎疫情可能停課補課狀況，繼在3月底前完成三年級以上各班級第一波線上教學演練，昨天起一連2周再進行...

校園英雄榜／林翊廷克服障礙 競賽培養自信

新北市萬里國小6年級學生林翊廷出身單親家庭，有先天性氣喘及嚴重的識字和書寫困難，求學過程比同儕辛苦許多，但在師長的用心下，結合職能治療策略設計專屬課程，不但讓他的學習漸上軌道，更接觸到了太陽能車和風力車競賽，勇奪新北市潛能組冠軍。

酷英網線上學英語 新增高中專區

教育部推出的「Cool English 酷英網英語線上學習平台」，除了國中小學生，更新增建置高中專區，平台內容涵蓋聽、說...

植物愛陽光？彰化縣芳苑國小水稻之歌揭答案

植物有充分日照一定長得好嗎？彰化縣芳苑國小中年級小朋友為了證明這個「知其然而不知所以然」的道理，上學期種水耕芫荽，這學期...

柏村國小兩歲幼幼班超搶手 首招出現53搶16

金門著名的「將軍國小」柏村國小今天舉辦一年級及幼兒園新生報到，一早新開設的兩歲幼幼班就擠滿報到人潮，總計兩歲幼幼班共有5...

「旅館接待」首屆奪金 正妹李姿潁靠流利英文征服裁判

第50屆全國技能競賽北區分區技能競賽在今天公布競賽成績，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署展現亮眼的培訓成果，不僅在「飛機修護...

升學考／防疫開窗怕噪音 國中會考取消英聽

新冠肺炎疫情期間為避免群聚感染，教育部決定5月登場的四技二專統測與國中會考將開窗戶10公分，且開試場前、後門保持通風，但仍會開放冷氣。不過，擔心開門窗後外界噪音干擾、影響考試公平性，國中會考取消英文聽力測驗。

新北國中藝才班術科測驗除吹奏外全戴口罩 有補考機制

新北市國中藝術才能班術科測驗於今登場，共有391名考生至中平國中、大觀國中、三重高中及江翠國中應試，新北市嚴格執行防疫作...

駕重帆挑戰100公里航程 汕尾國小7名畢業生今早啟程

新冠肺炎疫情打亂所有人的生活步調，但抹滅不了高雄市汕尾國小畢業生的航海夢，黃忠生等7名小朋友今早駕乘重型帆船「海洋夢想號...

基隆3所完全中學體育班錄取國立大學多 27日起招生

基隆市中山、安樂、八斗3所完全中學體育班項目各有所長，有田徑、橄欖球、排球等不同項目，這些基隆在地體育好手，培養出自己的...

熱門新聞

不輸國父革命 高雄海線所長苦拚11年考上警大

2019年全球論文高被引學者 台灣17人進榜創新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。