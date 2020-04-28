如何鍍上完美紅銅？民生國中代表嘉義市參加全國科展

嘉義市民生國中學生雷冠彥、李依璇和黃羿萱等人，在做硫酸銅電鍍實驗時，發現紅色的銅電鍍到物體時，常常呈現黑色，耗時5個月，研究出成因，並找出能完美鍍上紅銅的方法，參加嘉義市第38屆國中小學科學展覽會獲獎，被評審推薦代表嘉義市參加第60屆全國科展，讓師生振奮。

嘉義市第38屆國民中小學科學展覽會今年在民生國中辦理，民生國中獲國中團體組第1名，參展作品獲2件第1名、4件第2名、4件第3名和3件佳作，成了最大贏家，教師吳銘訓、陳正雍指導的「紅黑大對抗、探討硫酸銅電鍍的影響因素｣作品，最讓評審驚艷。

陳正雍說，硫酸銅電鍍是國中三年級都會做的實驗，但學生不解為何紅色的銅原子鍍到物體上，總會變成黑色，去年10月學生就展開研究，除了翻文獻，寒假也來學校實驗，後來發現是過程中產生氣泡，因此銅原子結構排列鬆散，才呈現黑色物質，研究一部分是要證明這個理論。

陳說，另外，為了避免電鍍時總呈現黑色物質，也找到最佳電鍍條件，銅片與被鍍物最適當距離為3公分，並泡在0.1體積莫耳濃度的硫酸銅溶液內，並使用的0.8毫安培的電流，不僅提高電鍍效率，也可鍍上完美的紅銅。

校長陳明君表示，校內發展科學教育，主打「團體戰」，發揮「1+1大於2」的力量，組成科展跨領域教師社群，扎根課程，運用108課綱的素養導向教學下，學生可透過彈性課程，發想及研究各式科學主題，每年校內還會自辦3場科展發表會。