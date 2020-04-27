靜宜大學追蹤畢業生1年後薪資 中位數落在3萬5千元

即將進入畢業季，不少畢業生急求職，靜宜大學協助學生培養就業實力，並了解可能出路，今年成立「職涯發展暨產業促進處」，即日起並在圖書館舉辦「未來的未來─職涯元年展」，讓學生成功邁出職場第一步。

靜宜校長唐傳義指出，近年台灣平均薪資停滯不前，2017年全國大學生平均薪資約2萬9000元，但據「靜宜畢業生流向追蹤」統計，靜宜畢業生平均薪資從2013年起逐年上升，目前學生畢業1年後的中位數薪資約3萬5000元。

靜宜大學今年成立「職涯發展暨產業促進處」，整合就業輔導、產業學院及創新育成中心等單位，以就業輔導與媒合、實習及培訓及創業與創新為3大主軸，提供系統化職輔資源，讓學生能及早進行生涯規劃。

「職涯發展暨產業促進處」處長魏清圳指出，該處協助學生從零哩啟航，透過整合興趣探索、學習規劃、實習橋接與就業媒合，以四年一貫就業培力，培育有準備的社會新鮮人，成為社會所用的好人才。