快訊

中職／索沙故意觸身球竟未受罰 莫忘法律野球

《方方日記》中國混戰：武漢封城紀實引爆「愛國批鬥」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

植物愛陽光？彰化縣芳苑國小水稻之歌揭答案

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑小小朋友種水耕水稻，尋找日照與植物之間的關係。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑小小朋友種水耕水稻，尋找日照與植物之間的關係。記者簡慧珍／攝影

植物有充分日照一定長得好嗎？彰化縣芳苑國小中年級小朋友為了證明這個「知其然而不知所以然」的道理，上學期種水耕芫荽，這學期種水耕水稻，發現芫荽生長茂盛跟日照多寡的關係不大，水稻卻很需要日照，半日照的水稻生長速度較緩慢之外，也顯得細瘦。

芳苑國小中年級學童去年種水耕芫荽，假設缺乏日照會葉子發黃，種了一學期，日照充足的照樣葉子發黃，跟植株本身生長狀況有關，若把發育良好的芫荽改為半日照，葉子綠油油，生長狀況不受影響。

這學期改種水耕水稻，實驗結果跟芫荽大不相同。四年級小朋友的水稻充足日照長得好，三年級小朋友的水稻半日照，生長明顯較差。讓學童高興的除了水稻一天天長高，還看見水稻病蟲害，「害蟲躲在水稻捲曲的嫩葉，剝開才看得到。」學童陳培煜、洪佩珍徒手抓蟲，很有成就感。

小朋友另一個心得是，水稻特別需要很多營養才能長高，林子鈺、洪志豪注意到添加營養劑之後，水稻鬚根變多變長，水稻植株長得特別快。校長吳偉誠說，學童在校園一隅土植水稻，對照水耕水稻的生長，有些道理經過實證，會讓孩子印象深刻，養成追求真理的學習態度。

延伸閱讀

光汙染將有管制

元太下一步 要打入蘋鏈

新北學子編防疫金句 拍片致敬全球醫護

一張圖看一周天氣！ 明水氣增周二最冷 五一連假會下雨

相關新聞

國中會考防疫 北市訂午餐隔板給考生用

國中會考5月16、17日舉行，北市教育局緊急採購用餐隔板，供2.1萬名考生午餐時使用。另外，北市高中特色招生專業群科考試昨天登場，因大型招生活動都取消，部分私校考生比往年少了近一半，苦不堪言。

植物愛陽光？彰化縣芳苑國小水稻之歌揭答案

植物有充分日照一定長得好嗎？彰化縣芳苑國小中年級小朋友為了證明這個「知其然而不知所以然」的道理，上學期種水耕芫荽，這學期...

柏村國小兩歲幼幼班超搶手 首招出現53搶16

金門著名的「將軍國小」柏村國小今天舉辦一年級及幼兒園新生報到，一早新開設的兩歲幼幼班就擠滿報到人潮，總計兩歲幼幼班共有5...

「旅館接待」首屆奪金 正妹李姿潁靠流利英文征服裁判

第50屆全國技能競賽北區分區技能競賽在今天公布競賽成績，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署展現亮眼的培訓成果，不僅在「飛機修護...

升學考／防疫開窗怕噪音 國中會考取消英聽

新冠肺炎疫情期間為避免群聚感染，教育部決定5月登場的四技二專統測與國中會考將開窗戶10公分，且開試場前、後門保持通風，但仍會開放冷氣。不過，擔心開門窗後外界噪音干擾、影響考試公平性，國中會考取消英文聽力測驗。

新北國中藝才班術科測驗除吹奏外全戴口罩 有補考機制

新北市國中藝術才能班術科測驗於今登場，共有391名考生至中平國中、大觀國中、三重高中及江翠國中應試，新北市嚴格執行防疫作...

駕重帆挑戰100公里航程 汕尾國小7名畢業生今早啟程

新冠肺炎疫情打亂所有人的生活步調，但抹滅不了高雄市汕尾國小畢業生的航海夢，黃忠生等7名小朋友今早駕乘重型帆船「海洋夢想號...

基隆3所完全中學體育班錄取國立大學多 27日起招生

基隆市中山、安樂、八斗3所完全中學體育班項目各有所長，有田徑、橄欖球、排球等不同項目，這些基隆在地體育好手，培養出自己的...

Cool English英閱王 基隆二信108人滿分 全國最多

教育部國教署主辦、師範大學承辦「Cool English英閱王」線上學習競賽，基隆市二信國小部有高達95%、108名學生滿分，全國最多。學校表示，融入雙語教學、培養孩子閱讀能力是創造佳績的關鍵。

打造台南低碳綠校園 發電腳踏車秀能源教育

台南市教育局今天上午舉行低碳示範校園標章認證暨公民節能行動方案頒獎典禮，共有67校獲得78項標章。其中玉山、北寮、西門3...

高中專業群科甄選開跑 術科考生要全程戴口罩

以術科測驗為主要入學管道的高中特色招生專業群科甄選入學開跑，教育部表示，109學年度共86所學校、314科辦理，共1萬2...

苗栗學子拚會考 縣長祈福打氣

苗栗縣長徐耀昌昨天率各國中校長、學生代表赴「英才書院」上香文昌帝君，祈盼國中會考順利平安，學生能考取理想學校。

熱門新聞

新冠疫情影響 名校留學生暫停學業返台轉求職

港澳生暫緩入境明年學費經濟損失上看40億 大學急紓困

影／「你是黑暗中的陽光」 新北9校拍片致敬全球醫護

升學季在即 大學籲「包機」送萬名港澳生來台

港澳生不來 大學要求紓困

北市公幼教師聯甄5月9日登場 居家隔離檢疫不能補考

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。