植物愛陽光？彰化縣芳苑國小水稻之歌揭答案

植物有充分日照一定長得好嗎？彰化縣芳苑國小中年級小朋友為了證明這個「知其然而不知所以然」的道理，上學期種水耕芫荽，這學期種水耕水稻，發現芫荽生長茂盛跟日照多寡的關係不大，水稻卻很需要日照，半日照的水稻生長速度較緩慢之外，也顯得細瘦。

芳苑國小中年級學童去年種水耕芫荽，假設缺乏日照會葉子發黃，種了一學期，日照充足的照樣葉子發黃，跟植株本身生長狀況有關，若把發育良好的芫荽改為半日照，葉子綠油油，生長狀況不受影響。

這學期改種水耕水稻，實驗結果跟芫荽大不相同。四年級小朋友的水稻充足日照長得好，三年級小朋友的水稻半日照，生長明顯較差。讓學童高興的除了水稻一天天長高，還看見水稻病蟲害，「害蟲躲在水稻捲曲的嫩葉，剝開才看得到。」學童陳培煜、洪佩珍徒手抓蟲，很有成就感。

小朋友另一個心得是，水稻特別需要很多營養才能長高，林子鈺、洪志豪注意到添加營養劑之後，水稻鬚根變多變長，水稻植株長得特別快。校長吳偉誠說，學童在校園一隅土植水稻，對照水耕水稻的生長，有些道理經過實證，會讓孩子印象深刻，養成追求真理的學習態度。