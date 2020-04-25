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汕尾國小7畢業生駕重帆 跨3縣市勇渡百公里

中央社 / 高雄25日電

高雄市汕尾國小7名畢業生今天駕乘重型帆船「海洋夢想號」從屏東大鵬灣出發，歷經8小時海上航程，抵達台南安平港，完成橫跨3縣市100公里航程壯舉，也送給自己一趟難忘畢旅。

高雄市林園區汕尾國小7名六年級畢業生黃忠生、邱景騰、劉羿祥、何翊瑄、陳亭蓁、劉晴華、李欣宜在帆船教練許瑞真指導下，籌備這趟「守護海洋、夢想啟航」畢業活動，他們上午在屏東大鵬灣駕乘重帆航向海洋，歷經8小時航程，傍晚抵達台南市安平港，完成橫跨屏東、高雄、台南3縣市，約100公里的海上航程。

黃忠生表示，這趟航程一開始登船時，同學們都非常興奮，但幾小時後陸續有同學出現暈船等狀況，幸好大家後來被美麗海景吸引，甚至發現海豚蹤影，讓大家忘卻不適，也感謝帆船教練陪同，體驗最特別的畢業之旅。

黃忠生表示，同學們去年才從學校接觸小型帆船，所以都沒有駕乘重帆經驗，但在這次旅程中，大家都驚豔於海洋的美麗，相信會是最難以忘懷的另一種畢業旅行。

何翊瑄也說，從海上往長長的海岸線上看，就像一條絲帶一樣漂亮。

許瑞真指出，今天的首次重帆體驗，除展現學生平時的練習成果，也讓孩子學習到當水手的工作內容與任務，從出發前的前置整備船隻、填寫出海報備表作業；到出發時繫解纜繩、收放防撞碰墊到上下船離靠岸等，每個步驟都馬虎不得，才能讓重型帆船順利駛離港口。

他又說，航行結束的洗船與保養消毒工作也是責任心與感恩心的表現，因為善待船隻、守護海洋，才是這趟海洋體驗最重要的學習功課。

高市教育局長吳榕峯表示，汕尾國小鄰近汕尾漁港，在推展帆船運動擁有天時地利條件，平常學生們就訓練有素，這次駛向海上除考驗同學們的體力與耐力，大家共同乘風破浪，更象徵高雄守護海洋的理念與願景。

屏東 大鵬灣

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