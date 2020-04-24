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中一中美術週玩創意 校長和陳時中變身抗疫門神

中央社 / 台中24日電

台中一中美術週活動今天登場，因為正值防疫期間，學生發想將裝置藝術擺在校園入德之門，以中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及台中一中校長陳木柱為防疫門神，共同對抗疫情。

原本每年在3月下旬登場的台中一中美術週活動，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，延到今天起到5月8日展出，陳木柱指出，疫情反倒激發美術班學生創作的想像力。

指導老師楊振華表示，人人都有防疫義務，而身為美術班的高中生，是否可以藉由藝術活動為防疫做些什麼，這次活動的策展人為高二美術班學生蔡旻欣、謝政燁，經過全班討論，將藝術週主題訂為「日常志怪」，探討日常生活與虛構幻想的界線，並呼應現在防疫的時事。

參展學生蕭丞賀指出，他們的發想起於在日常中找尋不平凡角落，現在防疫成為人人日常，但在疫情爆發前，大家的生活並沒有充斥關於防疫的任何跡象，但現今進入公共場所要消毒、量體溫，人與人要保持社交安全距離等，這些之前不平凡的一切，現在早已成為大家的日常。

他進一步說明，他們選擇將裝置藝術設置在入德之門，這個校園裡最顯眼的一隅，同時鄰近校門，不只能讓校內師生欣賞，也能讓一中街上的民眾一窺美術班同學們的巧思。他們在入德之門前的兩塊防疫門神，呈現陳時中與陳木柱的形象，象徵校長和指揮官堅守防疫的大門，帶著大家一起共同對抗疫情。

疫情 裝置藝術

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