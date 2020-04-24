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打造台南低碳綠校園 發電腳踏車秀能源教育

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今天舉行低碳示範校園標章認證暨公民節能行動方案頒獎典禮，現場放置發電腳踏車供體驗。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天舉行低碳示範校園標章認證暨公民節能行動方案頒獎典禮，現場放置發電腳踏車供體驗。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局今天上午舉行低碳示範校園標章認證暨公民節能行動方案頒獎典禮，共有67校獲得78項標章。其中玉山、北寮、西門3所國小及北區文賢國中獲得低碳示範校園學校的殊榮。

西門實小以校園的自然生態環境作為永續校園發展的核心特色，並與成大、長榮大學、中華醫事科大合作，積極發展及推動生態主題課程。玉山國小更在10年年度通過3項標章認證，透過自給農場的耕作及在地食材的選用，曾獲頒天下雜誌「新良食運動績優學校」；且將低碳概念融入課程，讓學生學習溫室氣體對環境的影響以及低碳生活的好處。

北寮國小從103年起舊推動低碳示範校園，6年有成通過認證，榮獲低碳校園示範學校，其間推動師生落實節水、節電措施等四省計畫，並加強雨、廢水回收再利用、換裝省電照明設備，讓學校用水及用電，達到連續3年以上達到節能標準；同時結合校園落葉堆肥、自給農園的執行，推動環境教育，讓師生在日常生活中養成減碳生活習慣，紮根環保概念。北區文賢國中今年再通國節電標章，共拿到5項低碳校園標章，多年來將低碳生活、永續家園等融入課程，用行動關愛地球。

頒獎典禮在安平國小舉行，由黃偉哲市長親自頒獎表揚通過示範校園標章認證67校共78項標章，及「公民節能行動方案」獲獎師生代表。黃偉哲表示，低碳綠能幸福大台南是市政推動重點，南市長期深耕校園低碳節能教育，自104年起已累積8所學校獲得經濟部能源標竿學校肯定，另自107年度起3年，教育局逐年補助各校汰換耗能燈具及配發智慧插座，每年可節約90萬度電；另獲得經濟部能源局「縣市共推住商節電行動」3期經費補助共700萬元，積極推動節電教育，預計可發電2.2萬度，校園節電69.36萬度。

今天頒獎典禮現場，設置發電腳踏車共師生體驗，教育局長鄭新輝說，有100輛發電腳踏車分布在學校，結合自然科技領域與南市科技自造中心，製作簡易駐車架及外掛發電機組，推廣能源教育教學模組，期讓學生透過身體力行中去觀察體驗學習，讓校園中能多些實際可以運用的節能、創能進而儲能的行動方案。

台南市長黃偉哲（左二）今天表揚通過低碳學校示範標章的學校。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲（左二）今天表揚通過低碳學校示範標章的學校。記者鄭惠仁／攝影

節電 教育局 腳踏車

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