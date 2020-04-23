他為洗腎父學CPR意外救鄰居命 全國普仁獎59學生獲獎

靈鷲山第10屆全國普仁獎頒獎典禮受新冠肺炎疫情影響，取消群聚形式，靈鷲山慈善基金會改以「小太陽愛心專車」巡迴全台，頒獎給59位在全國決選脫穎而出學生。今天起，先到新北15所學校致贈獎狀、獎金。

這些學生沒有被艱困的環境打倒，從小地方做起，帶給社會正能量，創造動人的生命故事。

其中，新莊區福營國中九年級學生林昕曄，與長期洗腎的爸爸相依為命，家中經濟沒有辦法讓他補習班，他自發性留校夜讀後，回到家也用功到深夜，每天努力不懈，今年國中會考是北北基考區的榜首。

林昕曄不只課業優秀，在班上都會主動協助指導同學課業，在家也非常孝順，班導師陳家益表示，他擔心爸爸在家萬一發生緊急狀況，還去上CPR心肺復甦術認證訓練，學會之後讓家裡多了一份保障，但還沒派上用場，後來反而因為鄰居有狀況，他剛好在家進行施救，緊急救了鄰居一命，他膽大心細，臨危不懼

林昕曄今天特別送上他自製感恩小卡，寫著他長大後也希望能去幫助有需要的人，傳承普仁之愛。福營國中校長李文旗表示，他以學生為榮，表現很優秀。

貢寮國中八年級的張鈞翔，家住貢寮偏遠山區，養育他的阿嬤因車禍舊傷，膝蓋不良於行，每天早上仍堅持載他到公車站，再轉公車到校。今天下雨，阿嬤也特地到學校，分享孫子得獎的喜悅，貢寮國中校長施敏雄誇他乖巧懂事。

中和國中得獎學生蕭瑩慈，在學業、文學、音樂都有突出表現，也常主動幫母親分擔家務。雙溪高中附設國中得獎學生李佳茵、三重區光榮國中得獎學生吳葦庭等也都有很好的表現。

靈鷲山普仁獎2019學年度全台分17區初選、複選，共有1015位獲獎；各區評審委員和志工們再從中選出59位進入全國決選脫穎而出。普仁獎創辦人心道法師所說，得獎的小太陽很努力的過好每一天，沒有被艱困的環境打倒，從小地方做起，帶給社會正面啟發與能量。