快訊

法官聲請釋憲：爆粗口=公然侮辱罪？禮貌國或法治國

小豬渣男行為全曝 舊愛嗆：浪費人家青春

他為洗腎父學CPR意外救鄰居命 全國普仁獎59學生獲獎

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
新莊區福營國中九年級學生林昕曄（右二），為洗腎父學CPR意外救鄰居命。圖／靈鷲山佛教教團提供
新莊區福營國中九年級學生林昕曄（右二），為洗腎父學CPR意外救鄰居命。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山第10屆全國普仁獎頒獎典禮受新冠肺炎疫情影響，取消群聚形式，靈鷲山慈善基金會改以「小太陽愛心專車」巡迴全台，頒獎給59位在全國決選脫穎而出學生。今天起，先到新北15所學校致贈獎狀、獎金。

這些學生沒有被艱困的環境打倒，從小地方做起，帶給社會正能量，創造動人的生命故事。

其中，新莊區福營國中九年級學生林昕曄，與長期洗腎的爸爸相依為命，家中經濟沒有辦法讓他補習班，他自發性留校夜讀後，回到家也用功到深夜，每天努力不懈，今年國中會考是北北基考區的榜首。

林昕曄不只課業優秀，在班上都會主動協助指導同學課業，在家也非常孝順，班導師陳家益表示，他擔心爸爸在家萬一發生緊急狀況，還去上CPR心肺復甦術認證訓練，學會之後讓家裡多了一份保障，但還沒派上用場，後來反而因為鄰居有狀況，他剛好在家進行施救，緊急救了鄰居一命，他膽大心細，臨危不懼

林昕曄今天特別送上他自製感恩小卡，寫著他長大後也希望能去幫助有需要的人，傳承普仁之愛。福營國中校長李文旗表示，他以學生為榮，表現很優秀。

貢寮國中八年級的張鈞翔，家住貢寮偏遠山區，養育他的阿嬤因車禍舊傷，膝蓋不良於行，每天早上仍堅持載他到公車站，再轉公車到校。今天下雨，阿嬤也特地到學校，分享孫子得獎的喜悅，貢寮國中校長施敏雄誇他乖巧懂事。

中和國中得獎學生蕭瑩慈，在學業、文學、音樂都有突出表現，也常主動幫母親分擔家務。雙溪高中附設國中得獎學生李佳茵、三重區光榮國中得獎學生吳葦庭等也都有很好的表現。

靈鷲山普仁獎2019學年度全台分17區初選、複選，共有1015位獲獎；各區評審委員和志工們再從中選出59位進入全國決選脫穎而出。普仁獎創辦人心道法師所說，得獎的小太陽很努力的過好每一天，沒有被艱困的環境打倒，從小地方做起，帶給社會正面啟發與能量。

59位得獎學生名單，詳見https://puren.ljm.org.tw/page3.aspx?cid=105&lid=116&id=125

靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人（右三），頒獎給貢寮國中八年級的張鈞翔（右四）。圖／靈鷲山佛教教團提供）
靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人（右三），頒獎給貢寮國中八年級的張鈞翔（右四）。圖／靈鷲山佛教教團提供）

貢寮 公車 新冠肺炎

延伸閱讀

洗腎除了血液透析 還有「腹膜透析」可居家DIY

能上班能聚餐 洗腎非世界末日

安身更要安心 腎友也須超前部署

醫學辭典／腹膜透析 洗腎DIY

相關新聞

桃園體育班數量「超標」 民代為內壢國中合球班請命

教育部針對體育班設班有總量管制，桃園市108年度國中小有146班體育班，依規得設置60班，目前「超標」86班，內壢國中體...

助偏鄉國小防疫 立委許淑華贈5千張額溫卡

疫情延燒，定時測量體溫成為基層學校最主要防疫工作，面對國內外額溫及耳溫槍缺貨，立法委員許淑華主動自費提供5000張額溫檢測卡給鹿谷鄉及竹山鎮13所小學的全體師生，共計3260位，希望在防疫期間為孩童提供更簡單的自主管理方式，降低群聚感染。

癌症關懷基金會：全台近7成學童 蔬菜攝取不足

癌症關懷基金會歷時近一年、針對六大都會區國小學童校園營養午餐攝取現況調查，結果發現北、中、南國小學童午餐各類食物攝取量近五成學童不足，近七成學童蔬菜攝取不足。調查也發現，愈高年級學童愈挑食。

癌症關懷基金會調查 全台近七成學童蔬菜攝取不足

每間學校都會有營養午餐，午餐也是提供學童能量及均衡營養最重要的一餐，但並非所有孩子都有吃好吃滿、營養攝取充足。癌症關懷基...

會考生活英語／【育樂篇】 植物園

★ 單字 1. guide [gaɪd] n./v. 指導（國中挑戰800字） 2. center [ˋsɛntɚ] n. 中心（國中基本1200字）

英語科分數差距恐拉大？ 心測中心：不會

今年國中會考英語科取消較簡單的聽力測驗，配分攤到難題較多的閱讀測驗，外界擔心恐降低考生平均答對率。英文老師認為，調整配分恐拉大分數差距。不過，主辦會考的台師大心測中心回應，歷年英語科閱讀測驗具高度鑑別度，能將考生有效鑑別成三等級四標示。

會考英聽喊卡 師嘆枉費教學努力

教育部前天緊急宣布取消今年國中會考英聽測驗，配分挪到英語閱讀測驗。國中英文老師罵聲一片，質疑政府解決那麼多難題，竟沒設法調整英聽考試設備就喊卡，枉費英文老師近年推動聽力教學的努力，也讓老師對政府「雙語國家」願景打問號。

嘉義市蘭潭國中機械巨獸 全國賽奪冠

嘉義市蘭潭國中科技隊做出的「機械巨獸」，外型像「霍爾的移動城堡」，學生以小型版機械巨獸，參加2019全國青少年科技創作競賽，在國中「仿生機器人組」包辦1個冠軍和2個亞軍，稱霸全國，市長黃敏惠昨天送給學生，2只德國品牌「Bosch」鋰電起子機，希望學生創作更上一層樓。

瑞芳國中自製防疫面罩 捐贈醫護人員

瑞芳國中是新北市創客社群學校之一，在新北市教育局與福和國中的創客研習後，老師將技術帶回瑞中，由創客社的學生學習軟體並操作雷射切割機，製作了近百份防疫面罩，並在今(22)日贈與衛生所、藥局、各學校保健室等第一線的醫護單位，希望能為地方防疫盡一份心力。

餵雞逗蚯蚓食農教育 中角國小學生好好玩

農委會食農教育推廣計畫，今年金山中角國小第一堂課學生們到蚯隱農場，玩蚯蚓、餵雞，最後還吃下友善雞蛋，從一開始對蚯蚓又怕又抗拒，到後來能把蚯蚓放在手掌上觀察，孩子們用雙眼看、雙手觸摸，也體認到蚯蚓其實是這麼的友善，一點也不可怕。

疫情斷交流 桃園至善高中自製口罩套寄贈日本湘南學院

桃園市私立至善高中近8年師生教育旅行遍及日本、韓國、泰國、香港、義大利、澳洲、美國、大陸等國家，還透過日本專辦跨國教育旅...

因應新冠肺炎停課 花蓮縣統一遠距教學演練

因應新冠肺炎疫情，花蓮縣政府於今天13時40分，利用Google直播，實施全縣統一遠距教學演練，先以國小至少一個班級以上...

熱門新聞

泰晤士SDGs全球排名出爐 我國這兩所大學入總榜

台中科大未立即採大型遠距教學 學生氣炸：群聚感染才要開始實施

中山大學校長為白狼演講風波道歉 包正豪批從眾媚俗

會考英聽喊卡 師嘆枉費教學努力

2020世界大學影響力排名 成大台灣最高、亞洲第二

阿中在看你！台科大生kuso立體海報 提醒民眾戴口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。