癌症關懷基金會調查 全台近七成學童蔬菜攝取不足

每間學校都會有營養午餐，午餐也是提供學童能量及均衡營養最重要的一餐，但並非所有孩子都有吃好吃滿、營養攝取充足。癌症關懷基金會歷時近一年、針對六大都會區國小學童校園營養午餐攝取現況調查，結果發現北、中、南國小學童午餐各類食物攝取量近五成學童不足，且近七成學童蔬菜攝取不足；而調查也發現，越高年級學童越挑食。

癌症關懷基金會、小樂活校園食育計畫主持人楊川瑩營養師表示，據2001至2002年台灣國民營養調查時，就顯示台灣學童全榖根莖類、蔬菜類及水果類攝取不足，而豆魚蛋肉類則攝取過量。而家庭及校園都是影響孩子飲食習慣的關鍵角色，故進行本次調查。

楊川瑩說，本次調查為去年三月至今年一月間實施，對象針對北部的台北、新北，中部的台中、雲林，及南部的高雄、屏東縣市國小三至六年級學生，由學校提出申請，由營養師親臨學校舉辦小樂活健康講座並進行問卷填寫，問卷共回收3萬4077分，有效問卷達2萬9031分，有效率達85%。

結果發現，隨著學童年級越高，進食量越不足。而在六大營養攝取上，67%學童蔬菜攝取不足，近40％學童水果攝取不足，肉類則有近58％的學童攝取不足，且更高達70%學童飯量也不足，一餐只吃半碗至一碗間。

楊川瑩說，深入分析發現學童吃不夠的原因，是因為吃不下、口味挑剔以及吃飯時間不夠。而調查也發現，越高年級學童越挑食，國小六年級的學童中，有兩成以上覺得菜色不喜歡吃、看來不好吃而拒絕進食；此外，學童年級越高，一天攝取超過五種顏色的蔬菜水果的比例越低，可能跟學童愛吃加工品有關。