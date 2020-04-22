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因應新冠肺炎停課 花蓮縣統一遠距教學演練

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府實施全遠距教學演練，國小生帶筆電或平板電腦到學校上課。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府實施全遠距教學演練，國小生帶筆電或平板電腦到學校上課。記者王思慧／攝影

因應新冠肺炎疫情，花蓮縣政府於今天13時40分，利用Google直播，實施全縣統一遠距教學演練，先以國小至少一個班級以上進行，有186班合計1787位學生參與。國小老師說，請學生帶平板或手機到學校，再請授課老師到另一間教室線上教學，測試後連線狀況良好。學生則認為網路教學很新奇有趣。

花蓮縣府教育處長李裕仁表示，之前有針對各學校調查學生家裡網路速度，是否有電腦等，中華電信也會提供4G網路卡使用，若全縣停課，如果設備不足外縣市也會支援，會盡力調度平板提供學生使用，目前縣內有2成左右的設備缺口，只要全縣不停課，還是可以因應。

李裕仁說，鼓勵老師線上教學，才有機會跟學生互動，教育處正在研擬線上評量考系統，未來有機會推行線上考試。

復興國小教導主任許雅玲表示，學校接到要遠距教學演練通知時，就做相關演練，建立手機群組溝通，家中有平板、手機等載具就請學生帶來學校，利用資訊課等課程學習如何使用遠距視訊軟體。三至六年級操作完後，約定一天晚上8點練習視訊，現在孩子都很熟悉操作。

有的學生是兄弟姊妹都在國小就讀，載具可能不夠，許雅玲說，學校利用前瞻計畫補助載具，提供學生使用，會請家長把現有的載具給其中一個孩子，另一個由學校提供，並貼上標籤註明專屬學生使用。一個班約有5、6個學生需要學校提供平板，有的孩子是使用手機，但螢幕較小比較看不清楚，學校仍以沒有載具的學生為主提供平板。

五年級生蘇姷潔說，線上課程上數學，用平板上課很特別新奇。六年級生徐來慶表示，平常老師會用電腦做PPT上課，差距不大，如果在家上課不會看到其他同學，反而不易分心，老師也會抽問請同學回答，大家都很專心上課。

花蓮縣長徐榛蔚表示，第一次全縣同時線上教學，花蓮有102所國小、25所國中，這幾年也做了希望工程加強頻寬，花蓮縣已做好停課不停學完整SOP，讓學習不中斷。

花蓮縣政府於今天13時40分，利用Google直播，實施全縣統一遠距教學演練。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府於今天13時40分，利用Google直播，實施全縣統一遠距教學演練。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府實施全縣統一遠距教學演練，縣長徐榛蔚（中）查看連線狀況。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府實施全縣統一遠距教學演練，縣長徐榛蔚（中）查看連線狀況。記者王思慧／攝影
校方請學生帶平板或手機到學校，再請授課老師到另一間教室線上教學，測試後連線狀況良好。記者王思慧／攝影
校方請學生帶平板或手機到學校，再請授課老師到另一間教室線上教學，測試後連線狀況良好。記者王思慧／攝影

停課 新冠肺炎 直播

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