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汕尾國小7名小水手 駕重帆100公里橫跨3縣市

聯合報 / 記者王昭月徐如宜／高雄即時報導
高雄市林園區汕尾國小規畫許久的「守護海洋、夢想啟航」畢業系列活動，25日上午將從大鵬灣出發，預計當天下午抵達台南安平漁港。圖／高雄市教育局提供
高雄市林園區汕尾國小規畫許久的「守護海洋、夢想啟航」畢業系列活動，25日上午將從大鵬灣出發，預計當天下午抵達台南安平漁港。圖／高雄市教育局提供

高雄市林園區汕尾國小規畫許久的「守護海洋、夢想啟航」畢業禮讚即將啟動，學生邱景騰等7名小水手，偕船長、教練乘「海洋夢想號」重型帆船，預計25日上午從大鵬灣出發，當天下午5點抵達台南安平漁港，完成駕馭重型帆船100公里、橫跨3縣市的目標。

汕尾國小推動海洋教育特色課程，發揮創意與巧思，讓緊鄰的汕尾港彷彿變身海洋風彩繪村，積極發展風帆教學，為孩子打開了另一扇窗，讓孩子有發揮潛能的機會，不只是學習駕馭風帆，也學習團隊合作。

汕尾國小校長曾博建說，航行過程中，面對茫茫大海，選手們必須克服台灣西部外海大風大浪，唯有分工合作展現團隊精神，才能讓海洋夢想號平穩的航向目的地。訓練有素的小選手靠著經驗及體力乘風破浪，憑著觀察及適應力追求夢想，實踐守護海洋的理念與願景。

「我們是玩真的！」教練許瑞真說，在重帆體驗過程中，讓孩子學習當水手的工作內容及任務，從出發前的前置作業整備船隻、填寫出海報備表等，每個步驟都馬虎不得。

高雄市林園區汕尾國小規畫許久的「守護海洋、夢想啟航」畢業系列活動，25日上午將從大鵬灣出發，預計當天下午抵達台南安平漁港。圖／高雄市教育局提供
高雄市林園區汕尾國小規畫許久的「守護海洋、夢想啟航」畢業系列活動，25日上午將從大鵬灣出發，預計當天下午抵達台南安平漁港。圖／高雄市教育局提供

夢想 彩繪村

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