校長神預言！北門高中足球隊1分氣走勁敵 奪今年第三冠

國立北門高中足球隊勇奪108學年度全國中等學校足球聯賽高男組冠軍，是本學年度第三冠。昨天在竹北台大足球場，校長沈文寅和家長會郭丁文都到場為選手加油打氣，教練黃正宗將士用命調度得宜，終場以1比０氣走東台灣勁旅花蓮高農勇鍍金盃。

北門高中表示，108學年度全國中等學校足球聯賽高男組冠軍共24隊角逐高中聯賽金杯，歷經三輪五階段，昨天在台灣大學竹北校區足球場辦理最終決賽，由黃衫軍北門高中對上花蓮高農，台灣東西部高中足球強權對抗戲碼再度上演，去年北門高中與花蓮高中奪冠之爭以2比3飲恨，由花蓮高中取得聯賽冠軍。

校方表示，校長沈文寅在學年初即預言，今年球隊會獲得三個第一，昨晚賽事結束校長預言實現。

第一冠是去年12月中旬在輔大足球場舉辦2019 BE HEROES國際高中足球邀請賽。共有土耳其、日本、香港三支外隊，地主派出北門高中、花蓮高中、宜蘭高中與台北市中正高中共計7支球隊與會，北中足球隊過關斬將，獲得該邀請賽冠軍並同時獲頒球隊精神總錦標獎及金球獎陳柏勳與林琨翰獲得金靴獎之殊榮。

今年4初在嘉義吳鳳科技大學辦理2020年世界中學生五人制足錦賽代表隊資格，共有7隊參與本項選拔，球員們以高昂士氣、如破竹之勢，取得法國里昂2020年世界中學運動會五人制足球標賽中華隊代表權，加上昨日聯賽冠軍共獲三個第一。

校長沈文寅感謝，體育署推動足球六年計畫，對學校場地修繕、專任運動教練人力奧援、高中足球聯賽經費挹注均發揮其成效；也感謝台南市陳張基金會提供本校體育班清寒學生獎助學金，及台南市足球委員會主任委員劉福財董事長長期關懷本校足球隊，賽後隨即頒發20萬獎勵金給與球員添購裝備。