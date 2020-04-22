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會考英聽突然取消 家長團體怨考試不公

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
今年會考取消英聽，家長團體表示，部分孩子的強項就是英聽，抱怨「考試不公」。 圖／聯合報系資料照片
今年會考取消英聽，家長團體表示，部分孩子的強項就是英聽，抱怨「考試不公」。 圖／聯合報系資料照片

教育部宣布，今年國中會考、統測試場，冷氣全面開放，同時敞開門窗保持通風。對此，有環團表示，此舉雖浪費電，卻是兼顧防疫及學生應考感受「不得不的選擇」。

試場開窗後，外界聲音恐干擾英聽測驗，教育部也宣布今年會考取消英聽，該項目配分挪到英語閱讀。家長團體則表示，部分孩子的強項就是英聽，「準備三年的考試突然取消」，已有家長及師生抱怨「考試不公」。

台灣健康空氣行動聯盟理事、彰化基督教醫院兒童腎臟科主任錢建文表示，大部分冷氣為節省能源，空氣會在密閉空間循環，「理論上，開窗、又開冷氣，可增加換氣量」，保持通風。

站在環保角度，錢建文說，邊開冷氣、邊開窗，雖然浪費電，確實是不得不的選擇，但他提醒，會考現場仍要注意考生座位不可離太近，且孩子要全程戴口罩，減少群聚感染風險。至於有發燒或呼吸道症狀的考生也應獨立試場。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清則表示，教育部宣布大型考試邊開冷氣、邊開窗戶，「是勉強可以接受的折衷做法」，但為了開冷氣，連英聽測驗都被迫停辦，已有師生抱怨考試不公平，且「不公平的聲音恐怕愈來愈多」。謝國清也說，「統測、會考大批學生群聚午餐，恐防不慎防」，建議教育部也考慮是否「不要舉辦會考了？」否則出事後，沒人可以負責。

會考 教育部 口罩

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教育部宣布，今年國中會考、統測試場，冷氣全面開放，同時敞開門窗保持通風。對此，有環團表示，此舉雖浪費電，卻是兼顧防疫及學生應考感受「不得不的選擇」。

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