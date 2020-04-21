苗栗縣中小學新生報到 延長時間避免群聚

苗栗縣政府今天表示，為避免防疫期間增加群聚風險，109學年度國中小新生報到繳件時間延長以分散人潮，且依各校狀況可採網路線上或郵寄方式報到，提醒家長依學校公告辦理。

苗栗縣政府教育處國民教育科指出，今年設籍苗栗縣國小新生約4432人，國中新生約3768人，合計有8千多名新生即將入學，為避免因傳統現場繳件的報到方式造成群聚，形成防疫漏洞，縣府根據中央流行疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」，延長作業時間以分散報到人潮，各校收件日期從原本的1天，普遍拉長至6天不等。

此外，各校也採彈性方式受理報到繳件方式，縣府教育處統計，全縣有37所國中小可採網路線上報到，67所國中小可用通訊郵寄報到；另外，家長也可委請在校就讀之兄姐繳件，或交由學校警衛、保全，避免進入校園，提醒家有新生入學的家長，依各校公告的方式及日期辦理報到。