快訊

台南市今天再添病例 5天足跡快看你有沒有去過

台中市再公布4處新足跡 一中商圈3處丶沙鹿1處

支持台灣 桃高師生用粉筆彩繪103面世界國旗

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園高中校園中出現一幅以粉筆畫製，103面世界各國國旗的彩繪，由桃高教師帶領一個班級的學生，用班會課時間拿起粉筆，展現防疫期間對台灣的支持，頓時成為校園亮點，吸引不少學生拍照留念。圖／桃園高中提供
桃園高中校園中出現一幅以粉筆畫製，103面世界各國國旗的彩繪，由桃高教師帶領一個班級的學生，用班會課時間拿起粉筆，展現防疫期間對台灣的支持，頓時成為校園亮點，吸引不少學生拍照留念。圖／桃園高中提供

桃園高中校園中出現一幅以粉筆畫製，103面世界各國國旗的彩繪，由桃高教師帶領一個班級的學生，用班會課時間拿起粉筆，展現防疫期間對台灣的支持，耗費2、3小時繪製而成，頓時成為校園亮點，吸引不少學生拍照留念。

桃園高中語文班一年20班導師李欣嚴，在課堂中教導國文第9課台灣女性古典詩文選，讀到台灣女作家黃金川的〈女學生〉，受詩中一句「雄飛跡可遍寰球」啟發，便和同學們討論，帶領全班35位學生一同繪製國旗畫作，展現防疫期間對台灣的支持。李欣嚴表示，103面各國國旗中包含我國國旗，另還有一面桃高校徽，共花費2堂導師課，利用粉筆耗時2、3小時繪製成。

不過因現有粉筆顏色有限，李欣嚴表示，103面國旗的選擇，一面是我國國旗，其他102面皆是同學討論選出，主要是以粉筆顏色能夠繪製為主。她說，其中，學生反應繪製上較為困難的是西班牙國旗，經過這次繪畫體驗後，學生也學習到不少平常較少見的國旗，並增長知識。

參與繪製的學生卓瑩表示，這次活動有別於平常課堂口頭討論，直接用行動來證明對台灣的支持，雖然繪畫過程很辛苦，但也讓他們感受到團結力量大，如同新冠肺炎疫情一樣，需全台上下一心必能挺過這次難關。學生嚴湘琳說，雖然台灣不是WHO成員，但對新冠肺炎疫情還是努力防治，藉由彩繪國旗活動，希望有機會讓全世界看到台灣為世界盡的一份心力。

該幅畫作吸引許多學生圍觀駐足，李欣嚴直呼「完全沒想到引起這麼大的迴響」，對深受學生喜愛，她表示相當開心。桃園高中校長室秘書石宗榮則說，別小看這作品，103面國旗如何整齊排列都需教師和學生共同討論，並分工誰需畫哪幾面、誰又該做什麼事，因此，該作品除了展現學生的豪氣外，更能看見學生間的合作無間。

桃園高中校園中出現一幅以粉筆畫製，103面世界各國國旗的彩繪，由桃高教師帶領一個班級的學生，用班會課時間拿起粉筆，展現防疫期間對台灣的支持，頓時成為校園亮點，吸引不少學生拍照留念。圖／桃園高中提供
桃園高中校園中出現一幅以粉筆畫製，103面世界各國國旗的彩繪，由桃高教師帶領一個班級的學生，用班會課時間拿起粉筆，展現防疫期間對台灣的支持，頓時成為校園亮點，吸引不少學生拍照留念。圖／桃園高中提供
桃園高中校園中出現一幅以粉筆畫製，103面世界各國國旗的彩繪，由桃高教師帶領一個班級的學生，用班會課時間拿起粉筆，展現防疫期間對台灣的支持，頓時成為校園亮點，吸引不少學生拍照留念。圖／桃園高中提供
桃園高中校園中出現一幅以粉筆畫製，103面世界各國國旗的彩繪，由桃高教師帶領一個班級的學生，用班會課時間拿起粉筆，展現防疫期間對台灣的支持，頓時成為校園亮點，吸引不少學生拍照留念。圖／桃園高中提供
桃園高中校園中出現一幅以粉筆畫製，103面世界各國國旗的彩繪，由桃高教師帶領一個班級的學生，用班會課時間拿起粉筆，展現防疫期間對台灣的支持，頓時成為校園亮點，吸引不少學生拍照留念。圖／桃園高中提供
桃園高中校園中出現一幅以粉筆畫製，103面世界各國國旗的彩繪，由桃高教師帶領一個班級的學生，用班會課時間拿起粉筆，展現防疫期間對台灣的支持，頓時成為校園亮點，吸引不少學生拍照留念。圖／桃園高中提供

國旗 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

穿燒國旗T恤？ 藍批丁允恭輕藐

穿「燃燒國旗」 府發言人應辭職

新北市議員協助 蘆洲光華里要彩繪牆面添亮點

【重磅快評】發言人穿燒國旗T恤亮相！丁允恭別來亂了

相關新聞

立體書「高雄Smile，美濃Style」 客華英語傳達全世界

高雄市教育局今天發表立體書「高雄Smile，美濃Style」，收錄28幅國中、小學生優秀的畫作，美濃的黃蝶在立體書上栩栩...

南一中校友會真給力 1年多來慨捐助學金超過300萬元

台南一中校友會每年都捐獎學金幫助學弟妹，今天頒發65萬元獎學金給85名學生，1年來發出的獎學金、急難救助金和其他捐款已超...

校園英雄榜／汐止樟樹實中 縫製防疫口罩套

新冠肺炎疫情持續，新北市汐止樟樹國際實創高中由主任鄭姿蓉及楊筑曲，帶領流行服飾科學生黃思穎及謝靜美等學生，利用所學專長及創意設計，縫製1萬個新北防疫口罩套，發送給新北市高中以下學校，不僅守護第一線教育人員，也兼顧防疫、學習需求。

校園英雄榜／湖田實小雙料特優 高空滑索運菜有創意

北市陽明山竹子湖的湖田實驗國小，擁抱大自然山林，長期推動小田園、綠屋頂，獲教育局評選「雙料特優」，除了學生扮起小農夫，捲起袖子體驗種稻、種菜，趁著屋頂防漏工程，老師發想高空滑索，讓「高空滑溜索、搬運植栽袋」大搞創意教學。

國中英聽考倒官員 議員狠轟會考開窗學生怎麼辦？

國中會考5月16、17日登場，北市教育局表示場地空間小，為讓空氣流通，考試當天不開冷氣改開窗。對此，台北市議員許淑華今在...

疫情衝擊全台血庫存量 三重高中師生齊捐1.6萬CC

受新冠肺炎疫情影響，民眾外出意願降低，大型捐血活動也紛紛喊卡，據台灣血液基金會最新數據顯示，台北、新竹、台中、高雄等地，...

新竹縣自設米立雲線上教學平台 將推出APP版

近日Zoom視訊軟體的資安問題引起重視，新竹縣則因自行架設米立雲線上教學平台，將相關資料或數據存放在竹縣教網中心機房內，...

少子化 國中小辦學特色成招生利器

高雄市今年小一新生人數銳減2116人，屏東縣國中、小學生各小減約400人，台東縣小一新生和去年相當。各校緊盯學區內的生源，發展教學特色，提升競爭力，吸引家長和學生青睞。

孫明峯 8月接成功高中校長

台北市立成功高中現任校長游經祥本學年將退休，新任校長遴選結果昨天下午出爐，將由中崙高中校長孫明峯接任，8月1日就職。孫明峯受訪時表示，將積極推廣創新教育，帶給成功高中新嘗試。

家長看過來 嘉義市200名小一新生未報到

嘉義市府本月17及18日辦理109學年度國小一年級新生報到、登記，但至今仍有200名學生尚未報到，有國小昨天下午家戶訪查...

保持社交距離賞舞 「看見你的自由步」

在新冠肺炎的陰影之下，幾乎所有展演節目改成線上演出，民眾只能透過手機或電腦螢幕欣賞藝術。然而，民眾宅在家裡欣賞「雲端藝術...

影／心有多大，世界就有多遼闊！ 視障生獲作文賽榜眼

「心有多大，世界就有多遼闊！」苗栗縣公館國中七年級學生詹嘉育2歲時就因視網膜剝離，導致右眼全盲，左眼經矯正也僅有0.3的...

熱門新聞

國中英聽考倒官員 議員狠轟會考開窗學生怎麼辦？

原來肺炎近在咫尺 男大生曝自主管理28天超衰經歷：不要不信邪

不只徐若瑄 這些人也用研究自己的技術報告拿到碩士

獨／教部不准社發所停招 世新大學提訴願勝訴

質疑學校無警覺心 義守大學緊鄰染疫商城學生恐慌

指考生遇新冠肺炎攪局 改7月20至22日進行補考

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。