支持台灣 桃高師生用粉筆彩繪103面世界國旗

桃園高中校園中出現一幅以粉筆畫製，103面世界各國國旗的彩繪，由桃高教師帶領一個班級的學生，用班會課時間拿起粉筆，展現防疫期間對台灣的支持，耗費2、3小時繪製而成，頓時成為校園亮點，吸引不少學生拍照留念。

桃園高中語文班一年20班導師李欣嚴，在課堂中教導國文第9課台灣女性古典詩文選，讀到台灣女作家黃金川的〈女學生〉，受詩中一句「雄飛跡可遍寰球」啟發，便和同學們討論，帶領全班35位學生一同繪製國旗畫作，展現防疫期間對台灣的支持。李欣嚴表示，103面各國國旗中包含我國國旗，另還有一面桃高校徽，共花費2堂導師課，利用粉筆耗時2、3小時繪製成。

不過因現有粉筆顏色有限，李欣嚴表示，103面國旗的選擇，一面是我國國旗，其他102面皆是同學討論選出，主要是以粉筆顏色能夠繪製為主。她說，其中，學生反應繪製上較為困難的是西班牙國旗，經過這次繪畫體驗後，學生也學習到不少平常較少見的國旗，並增長知識。

參與繪製的學生卓瑩表示，這次活動有別於平常課堂口頭討論，直接用行動來證明對台灣的支持，雖然繪畫過程很辛苦，但也讓他們感受到團結力量大，如同新冠肺炎疫情一樣，需全台上下一心必能挺過這次難關。學生嚴湘琳說，雖然台灣不是WHO成員，但對新冠肺炎疫情還是努力防治，藉由彩繪國旗活動，希望有機會讓全世界看到台灣為世界盡的一份心力。