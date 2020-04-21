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病毒宿主蝙蝠也是除害蟲高手 弘光文創系畢展創意入題

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大文創系畢展，學生以武術創作泡麵。記者游振昇／攝影
弘光科大文創系畢展，學生以武術創作泡麵。記者游振昇／攝影

新冠肺炎疫情下讓很多人對蝙蝠有不好印象，有些研究指出蝙蝠可能是新冠肺炎病毒宿主，但蝙蝠也能幫稻農除害蟲，弘光科技大學文化創意產業系今天起的畢展「Leading Edge邊緣誌」，以大甲區、外埔區域為研究場域，有組學生以蝙蝠與稻米的生態關係當主題，設計出鑰匙圈等文創品，格外受矚目，學生說，「不接觸蝙蝠根本不用擔心。」

文創系副主任吳振廷表示，從關心在地出發，兩年前開始以龍井、沙鹿、梧棲、清水等區當畢展主題，今年選定大甲、外埔、大安三個區域，學生從去年8月開始準備，經過5次審查調整，除系上老師指導，也聘請台中文資園區科長楊宏祥、BaNAna 阿蕉品牌創辦人林彥良、玩想影像負責人楊浚昇等專業業師，提供學生修正建議，讓作品更臻於完美。畢展今天起到24日在學校展出，受到疫情影響取消校外展覽。

策展組學生莊語嫣說，大甲跟外埔在地域上雖屬於台中市邊緣，卻有豐富的人文地景，同學把地方人文風情、技藝、自然景色變成作品，這次主題分4個部分，包括生湠（閩南語，生育繁殖之意）、出芽、傳承、尋根，分別介紹生態、在地生命力、傳承文化及追尋歷史脈絡，展覽圖騰設計結合各組創作元素，例如有一組做外埔的有機稻米，便使用稻米與太陽結合成設計元素。

「蝠音」這組以蝙蝠當主角，在新冠肺炎疫情延燒下，讓作品特別引起關注。學生黃偉哲表示，外埔區以農業為主，種植稻米為最多，去年選定蝙蝠當主題，是因為蝙蝠一天可以吃自己體重四分之一的昆蟲量，大約1000到2000隻，可幫忙去除稻米蟲害，減少使用農藥，沒想到作品完成碰上肺炎疫情發生，惹來同學開玩笑說：「會不會有病毒？」他強調，展場蝙蝠模型用樹葉、枯樹枝裝飾而成，取材自然安全。

黃偉哲說明，蝙蝠棲地隨著竹林、樹木砍伐，及房屋改建成大樓而變少，因此，他們設計蝙蝠巢箱讓牠們居住，在外埔稻米節，也進入國小校園，宣導說明蝙蝠與稻米的生態連結。拋開新冠肺炎疫情，蝙蝠在華人文化中有福氣諧音的涵義，所以也設計鑰匙圈等文創品，請大家不要害怕蝙蝠，「我們只要不去捕捉及接觸牠，根本不用擔心。」

「壤作實驗室」這組選擇研究外埔地區的土壤，學生郭晨薇說，外埔是河階地形組成，每一坎不同高度有差別，他們把土壤拿到實驗室送驗，了解其中的微量元素，將田野調查與農家互動過程拍成影片，出書紀錄當地農特產與土壤的關聯性，希望讓民眾更了解土地與大自然互動。

弘光科大文創系畢展，學生用土壤當主題設計文創品。記者游振昇／攝影
弘光科大文創系畢展，學生用土壤當主題設計文創品。記者游振昇／攝影
弘光科大文創系畢展，學生以蝙蝠當研究對象。記者游振昇／攝影
弘光科大文創系畢展，學生以蝙蝠當研究對象。記者游振昇／攝影

蝙蝠 新冠肺炎 稻米

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