南一中校友會真給力 1年多來慨捐助學金超過300萬元

台南一中校友會每年都捐獎學金幫助學弟妹，今天頒發65萬元獎學金給85名學生，1年來發出的獎學金、急難救助金和其他捐款已超過3百萬元。

即將邁入百年的台南一中，在1977年成立校友會，為幫助學弟再成立台南一中校友會獎學基金會。近50年來，捐贈各項經費、每年頒發2次在校生獎學金、全年度急難救助金等，鼓勵傑出優秀、經濟不利以及遭逢急難的學弟。

校長廖財固表示，校友會獎學基金會在校慶頒發第一學期獎學金，4月份再頒發第2學期獎學金，今天發給各年級優秀生獎學金、經濟不利學生獎學金以及英文進步獎學金，金額分別為5千元及1萬5千元。

廖財固說，獎學基金會董事長吳榮彬及所有董監事，除了鼓勵優秀學生外，還特別關心清寒或經濟不利的在校生，希望他們在一中能受到好的照顧，未來能考上理想學校；去年就有1位接受獎學金的弱勢學生，奮發向上考上醫學系，特別寫卡片感謝基金會學長們的長期資助。

基金會鼓勵受獎校友未來事業有成後也能回饋母校，如同今日校友在事業有成後慷慨捐款，贊助母校。吳榮彬有感於自己高中求學時南部教育資源落差大，英文總是學不好，大學畢業後更深感商場上英文交流的重要性，再努力自學英文，如今如魚得水，因此希望能鼓勵學弟妹加強英文學習，特別提供英文進步獎學金，每年15名，鼓勵英語學習環境不利卻能自我提升的學生。

台南一中校友會分台南校友會、台北校友會，上月間成立中華民國校友總會，由吳榮彬擔任首屆理事長，吳榮彬表示，成立校友總會主在服務、回饋與奉獻母校，同時也希望透過總會的成立，積極促成各縣市校友會的成立與連結海外校友會，凝聚海內外校友的力量，共同為明年即將登場的南一中百年校慶貢獻心力，預計募資2500萬為南一中留下最輝煌的百年校慶。