疫情衝擊全台血庫存量 三重高中師生齊捐1.6萬CC

受新冠肺炎疫情影響，民眾外出意願降低，大型捐血活動也紛紛喊卡，據台灣血液基金會最新數據顯示，台北、新竹、台中、高雄等地，各種血型庫存量已亮起黃燈警訊，僅剩4至7日存量，為此三重高中特別舉辦捐血活動，全校64名師生挽起袖子，共捐出66袋、合計1萬6500 CC的血液，為乾涸的血庫盡涓滴之力。

三重高中衛生組長余慶俊表示，去年就已接洽相關單位並決定辦理日期，但因適逢新冠肺炎疫情，各地捐血人數下降，造成全台血庫存量不足，此次辦理捐血活動，反而變成另類超前部署。

余慶俊說，當學校公告捐血活動後，立刻獲得熱烈迴響，因17歲以上才能捐血，許多剛屆齡的同學，也紛紛揪團捐出熱血，捐血車入校後，校長莫恒中及教務主任張庭軒便率先挽起袖子捐血，短短幾分鐘更超過50位同學登記，踴躍的速度，令主辦單位都差點作業不及。

三重高中校長莫恒中表示，受新冠肺炎影響，民眾外出意願降低，疫情衝淡國人「熱血」，全台血庫紛紛亮起「黃燈」，不足安全庫存量的7天，另外，過去不少舉辦大型捐血活動的單位，也擔心人潮聚集而停辦，讓捐血量雪崩式下滑。希望透過全校師生合捐的1萬6500 CC熱血，能為血庫注入及時雨。