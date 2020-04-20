新竹縣自設米立雲線上教學平台 將推出APP版

近日Zoom視訊軟體的資安問題引起重視，新竹縣則因自行架設米立雲線上教學平台，將相關資料或數據存放在竹縣教網中心機房內，使用權專屬竹縣，無須擔憂資安問題，縣長楊文科表示，該平台迄今註冊使用人數已超過2萬3千人，開課數亦超過1600門，最多同時可容納1千位學生上線學習，學校也在近期完成線上教學演練，為停課不停學做好準備。

米立雲平台除可進行同步及非同步教學外，亦擁有視訊會議功能，目前因應疫情啟用，各校召開相關教師晨會或兒童朝會多採用米立雲視訊會議功能，最多同時可容納1千人上線開會，縣府如召開全縣性學校會議，也將採用此平台進行，減少群聚機會，降低感染風險。

近日新竹縣米立雲APP也將上架，讓使用者於科技載具使用米立雲平台更加便利，除介面可依使用載具調整外，不需要每次使用都重新登入，對師生相當便利。

因應疫情，竹縣府也提供經濟弱勢學生4G SIM卡以及分享器，除竹縣教網中心外，另外也擇定縣內8間學校做為物流中心學校，當發生班級停課狀況，學校設備不足因應時，可選擇就近學校領取所需物資，減少舟車往返的時間，讓所有硬體設備快速到位，並搭配學校擬定之線上補課計畫，進行同步或非同步課程教學。

為解決使用者可能遇到的狀況，也建立「米立雲小幫手」立即反應問題，由專人即時透過視訊方式進行教學，透過視訊洽公方式解決問題。