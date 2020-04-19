保持社交距離賞舞 「看見你的自由步」

在新冠肺炎的陰影之下，幾乎所有展演節目改成線上演出，民眾只能透過手機或電腦螢幕欣賞藝術。然而，民眾宅在家裡欣賞「雲端藝術」，久了也會悶壞。最近推出的幾個展覽，鼓勵人們勇敢走出家門、走進展館，在安全的「社交距離」下欣賞藝術。

用手機掃描「觸發點」

自從疫情指揮中心建議停辦100人以上的室內活動取消，觀眾還能在台中歌劇院欣賞一場精采的舞蹈嗎？11日甫推出的「看見你的自由步」完成此一「不可能的任務」，當民眾漫步於台中歌劇院凸凸廳及一、二樓各個角落，只要拿起手機掃描牆上的「觸發點」，便能看到六名舞者在你的掌中翩翩起舞。

「自由步」是驫舞劇場團長蘇威嘉於2013年展開的十年創作計畫。他以如同雕塑的概念編舞，精雕細琢每位舞者的形體，同時反思當代的舞蹈形式。「看見你的自由步」則結合舞蹈影像與擴增實境技術，不僅顛覆傳統觀賞舞蹈的方式，還讓民眾可在疫情期間進台中歌劇院觀賞舞蹈。

與舞者共舞 同框錄影

參加此一計畫包括六名舞者陳武康、周書毅、張建明、吳孟珂、李尹櫻與方妤婷。蘇威嘉針對個人風格與肢體特質，編創出12段獨特的自由步，並以環繞同步攝影紀錄舞蹈影像，以此發展擴增實境。

觀眾則透過手機或平板電腦下載專屬App應用程式，以App掃描「觸發圖」，即可從不同角度與距離觀看舞者的演出影像。觀眾還可以與螢幕上的舞者共舞、同框錄影、拍照，在「社交距離」之下欣賞舞者的曼妙舞姿。

在「看見你的自由步」中，舞者演出當下面對的不再是觀眾，而是攝影鏡頭。參與計畫的舞者吳孟珂認為，去除劇場與舞台框架的演出，舞者有更多細膩探索的空間，也讓舞蹈也有更多的自由與可能。

而觀眾則擁有導播的權力，自行決定觀賞距離、空間、時間與角度，以開放、互動的方式欣賞舞蹈作品。蘇威嘉認為，此一計畫可以突破表演藝術「一次性」的限制，留下永恆舞者的身影；透過當代數位科技的發展，打破傳統觀看舞蹈的方式，創造參與式的舞蹈演出。

國美館打造無牆美術館

國立台灣美術館1994年起在館外空間的打造的「碑林廣場」及「雕塑園區」，包含50件書法碑帖及45件異材質雕塑，是疫情期間最適合欣賞藝術的「無牆美術館」。民眾可以自在遊逛欣賞，隨時和人群保持「社交距離」。

為了讓民眾觀賞作品時能有虛擬解說員，國美館在「藝術漫步APP」增添國美館園區「碑林廣場」線上導覽功能，4月起上線，民眾可以透過個人手機更加便捷地進行空間及作品線上導覽。