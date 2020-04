影／心有多大，世界就有多遼闊！ 視障生獲作文賽榜眼

新冠肺炎疫情蔓延,日本首相安倍晉三宣布東京等7個一級行政區進入緊急狀態,其中新北三重高中的兩所姊妹校「兵庫縣立蘆屋高校」及「神奈川縣立柏陽高校」正好位於其中,連續多年的交流喊卡,為此三重高中扶輪少年服務團特別以全英文拍攝影片「We are always by your side」(我們永遠在你身邊),為日本的師生及民眾獻上關懷與祝福。

2020-04-15 00:13