聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／心有多大，世界就有多遼闊！ 視障生獲作文賽榜眼

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
詹嘉育自幼因視覺障礙，讓他學習上比別人都辛苦，但他保持樂觀進取的心，字體寫得秀氣又端正。記者胡蓬生／攝影
詹嘉育自幼因視覺障礙，讓他學習上比別人都辛苦，但他保持樂觀進取的心，字體寫得秀氣又端正。記者胡蓬生／攝影

「心有多大，世界就有多遼闊！」苗栗縣公館國中七年級學生詹嘉育2歲時就因視網膜剝離，導致右眼全盲，左眼經矯正也僅有0.3的視力，雖然視覺障礙讓他學習上比別人都辛苦，但他保持樂觀進取的心，不僅課業表現佳，今年全縣文狀元競賽他以自身經驗抒發他從封閉世界破繭而出的心路歷程，勇奪全縣第二名榜眼佳績。

苗栗縣國中小學文狀元選拔競賽由國小五、六年級及國中七、八年級學生分組參賽，比賽結合閱讀及寫作，作文題目從8本優良課外讀物的內容引申而出，文狀元競賽是苗栗縣獨創，受各校高度重視。

公館國中校長方麗萍說，詹嘉育同學在今年文狀元競賽拿到七年級榜眼佳績，校內師生都很開心，也見證他身處逆境，仍能以毅力克服挑戰，展現生命的韌性及永不放棄的精神，校方希望藉他的例子為校園、社會帶來更多正能量。

導師廖紀琁說，嘉育自幼有視覺障礙，但他認真用功，在班上成績都能保持前3名，剛開始接觸他時，嘉育的努力不懈讓她非常安慰，但也很擔心他的視力問題，希望他能好好保護眼睛。

廖紀琁說，嘉育是班上的社會科小老師，常在中午幫忙評閱考卷，但又不願揭開教室窗簾，怕光線影響同學午休，她買一個小檯燈給嘉育，但他不要，說只要靠窗邊輕輕拉開窗簾就看得到，貼心細微的想法讓她很感動，師生每天在聯絡簿、聊天中分享生活中的點點滴滴，她滿享受這樣的互動。

今年七年級組抽中的課外讀物「出發」，引申出的作文題目就是「心有多大，世界就多遼闊」，要求考生必須將作者、台灣知名極限運動家陳彥博在書中提及「往回跑」選擇的原因融入寫作。

詹嘉育在寫作中提到自己2歲時因視網膜剝離，以致右眼失明，每次在教室的座位一定都是最前面，他隨時要帶上支撐的「義眼」，但因為同學的好奇，讓他得去面對這些不想提的事情，他還記得小時候去台北長庚做義眼時，完全不知道義眼是什麼東西，毫無準備地在床上大哭大鬧，讓醫生和家人都不知所措。

嘉育說他上國小後，內心愈來愈陰沈，常在想為什麼眼睛看不到，他覺得這種挫敗感就跟在戈壁之戰中的陳彥博一樣，因為太急著想表現給在終點觀賽的父母看，未調整好身體所以倒了下來；後來另外一名選手幫忙他回到車上降溫，讓陳彥博回復體力，他感謝對方後又繼續往前跑，但又突然往回跑，心中的善良不允許他離開救命恩人，陳彥博回到那位選手身邊，攜手向前完成戈壁這場賽事。

他說，陳彥博的心因為放開了，所以做了不讓自己後悔的事；嘉育提到自己的轉折點是在一次在台中辦的夏令營，他其實不喜歡這種活動，被連哄帶騙才進到營隊裡，集合那天人愈來愈多，但大家都是視障生，他發現每個人臉上都掛著笑容，只有他的臉不知在臭什麼，好多熱心的視障小朋友都來找他聊天，他們都有一個共同點「幾乎視障都比我嚴重」，還帶著專屬他們的甜美笑容。

回到家中後，他坐在地板上開始想著，自己比他們症狀輕了許多，卻比他們不樂觀，他有什麼資格不樂觀，大不了和自己的眼睛和平共處；從那刻開始，他的心房完全對外開放了，也一點一點被治癒了，他想這就是「心有多大，世界就有多遼闊吧！」

校長方麗萍說，嘉育的寫作呈現了自己的心路，讓評審老師也肯定，在全縣七年級組贏得第二名佳績，也為校爭光；館中除了嘉育贏得七年級組榜眼，另外七年級組的林芷安、宋侑恩榮獲「秀才獎」，八年級組洪巧芸、潘如善獲「進士獎」，余炘穎獲秀才獎，共6名學生獲獎，得獎人數全縣居第二，再次展現公館國中推動閱讀及寫作的成果，令師長備感欣慰。

詹嘉育(中)自幼因視覺障礙，讓他學習上比別人都辛苦，但他保持樂觀進取的心，讓師長都感動。記者胡蓬生／攝影
詹嘉育(中)自幼因視覺障礙，讓他學習上比別人都辛苦，但他保持樂觀進取的心，讓師長都感動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館國中七年級學生詹嘉育雖有視覺障礙，但認真努力，在今年全縣文狀元比賽榮獲七年級組第2名「榜眼獎」榮譽。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館國中七年級學生詹嘉育雖有視覺障礙，但認真努力，在今年全縣文狀元比賽榮獲七年級組第2名「榜眼獎」榮譽。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館國中七年級學生詹嘉育(左二)雖有視覺障礙，但認真努力，在今年全縣文狀元比賽榮獲七年級組第2名「榜眼獎」榮譽，師長都與有榮焉。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館國中七年級學生詹嘉育(左二)雖有視覺障礙，但認真努力，在今年全縣文狀元比賽榮獲七年級組第2名「榜眼獎」榮譽，師長都與有榮焉。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 視障 視力

延伸閱讀

聯副／2020第十七屆台積電青年學生文學獎 開始收件，最高獎金30萬元！

國二生段考作文寫阿中部長的手 「那雙手好似防護罩」

寫作教室／用「運算思維」 學邏輯思考提升寫作力

蔡阿嘎曝老師紅字評語　網笑炸： 最後一句才是重點

相關新聞

影／心有多大，世界就有多遼闊！ 視障生獲作文賽榜眼

「心有多大，世界就有多遼闊！」苗栗縣公館國中七年級學生詹嘉育2歲時就因視網膜剝離，導致右眼全盲，左眼經矯正也僅有0.3的...

南投國小新生預估少1成 偏鄉學校面臨找人保衛戰

少子化對偏鄉衝擊大，南投縣小一新生5月1日、2日報到，南投縣根據去年推估，去年人數3500多人，今年估計3200人，比去...

高雄中崙國中自送蔬菜直送午餐廚房 師生加菜大滿足

高雄市鳳山區中崙國中推廣食農教育，將原本荒蕪的大露台活化為農作區，並引入「水管立面栽種法」，栽種各式萵苣等蔬菜。採有機無...

彰縣今年不辦國中小教師甄選 台中視缺額

少子化牽動減班和教師超額的棘手問題，彰化縣確定不辦國中小正式教師甄選；台中市前兩年都辦國小教師甄選，今年要等退休申請及介聘後，視學校缺額來決定否續辦；南投縣小一新生雖然減少，但縣政府為注入新活力，決定今年甄選國小正式教師。

中彰投少子化 小一新生又減少

中彰投三縣市小一新生今年又是有減無增，台中市預估和去年相比減少1827人，南投縣新生少300多人，彰化縣雖然只減145人，卻有一所國小因全校學生人數連續兩年低於40人，未來5年沒達標的可能性，確定今年9月新學年停招。

全國志工菁英獎公布 台中這2校獲服務教育楷模學校

第20屆保德信青少年志工菁英獎公布得獎名單，台中市僑泰高中、大明高中分獲「服務教育楷模學校」獎項，僑泰高中連7年獲肯定，...

國二生段考作文寫阿中部長的手 「那雙手好似防護罩」

疫情爆發後，衛福部長陳時中第一時間坐鎮指揮、緊盯疫情及召開記者會，曾一度超過26小時沒闔眼，被稱為「鋼鐵部長」。台中大甲...

苦練柔道獲青少年國手 和美實中黃晟瑋獲縣長表揚

國立和美實驗學校高中部ㄧ年級學生黃晟瑋，參加中華民國柔道總會109年上半年度青少年精英排名賽勇奪1金獲選國手，彰化縣長王...

不能下水好失望！新冠疫情影響嘉義市國中小游泳課停辦

因應新型冠狀病毒肺炎來襲，嘉義市政府教育處宣布室內100人以上、室外500人以上大型體育活動，及本學期國民中小學游泳教學...

會考生活英語／【校園篇】 期中考

單字 1. course [kors] n. 課程（國中基本1200字） 2. semester [smst] n. 學期（國中挑戰800字）

三重高中拍片 祝福日本姊妹校

新冠肺炎疫情蔓延，日本首相安倍晉三宣布東京等7個一級行政區進入緊急狀態，其中新北三重高中的兩所姊妹校「兵庫縣立蘆屋高校」及「神奈川縣立柏陽高校」正好位於其中，連續多年的交流喊卡，為此三重高中扶輪少年服務團特別以全英文拍攝影片「We are always by your side」（我們永遠在你身邊），為日本的師生及民眾獻上關懷與祝福。

「何處是烏托邦？」 疫情入嘉義國中考題

「新冠肺炎在全球各國肆虐之際，何處是人民的烏托邦？」今年延後開學的關係，清明連假後是全台許多國中小學第一次段考的日期，嘉義國中出現超應景的「疫情」題，引發學生與家長熱議。

熱門新聞

工作10多年…看隔壁部門一次裁逾30人 她嚇到轉考公職

「碩鼠猶有鼠格」中文系教授謾罵系主任 郵件狂傳校長

避免群聚 新北6萬5千名新生改採線上報到

影／特教生悲歌！他們申請在家教育全部被拒絕

口罩外交卻沒顧到本國學生 教團籲政府配口罩到中小學

穿學士服配口罩、戶外撥穗 大學畢業典禮急應變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。