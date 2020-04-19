影／心有多大，世界就有多遼闊！ 視障生獲作文賽榜眼

「心有多大，世界就有多遼闊！」苗栗縣公館國中七年級學生詹嘉育2歲時就因視網膜剝離，導致右眼全盲，左眼經矯正也僅有0.3的視力，雖然視覺障礙讓他學習上比別人都辛苦，但他保持樂觀進取的心，不僅課業表現佳，今年全縣文狀元競賽他以自身經驗抒發他從封閉世界破繭而出的心路歷程，勇奪全縣第二名榜眼佳績。

苗栗縣國中小學文狀元選拔競賽由國小五、六年級及國中七、八年級學生分組參賽，比賽結合閱讀及寫作，作文題目從8本優良課外讀物的內容引申而出，文狀元競賽是苗栗縣獨創，受各校高度重視。

公館國中校長方麗萍說，詹嘉育同學在今年文狀元競賽拿到七年級榜眼佳績，校內師生都很開心，也見證他身處逆境，仍能以毅力克服挑戰，展現生命的韌性及永不放棄的精神，校方希望藉他的例子為校園、社會帶來更多正能量。

導師廖紀琁說，嘉育自幼有視覺障礙，但他認真用功，在班上成績都能保持前3名，剛開始接觸他時，嘉育的努力不懈讓她非常安慰，但也很擔心他的視力問題，希望他能好好保護眼睛。

廖紀琁說，嘉育是班上的社會科小老師，常在中午幫忙評閱考卷，但又不願揭開教室窗簾，怕光線影響同學午休，她買一個小檯燈給嘉育，但他不要，說只要靠窗邊輕輕拉開窗簾就看得到，貼心細微的想法讓她很感動，師生每天在聯絡簿、聊天中分享生活中的點點滴滴，她滿享受這樣的互動。

今年七年級組抽中的課外讀物「出發」，引申出的作文題目就是「心有多大，世界就多遼闊」，要求考生必須將作者、台灣知名極限運動家陳彥博在書中提及「往回跑」選擇的原因融入寫作。

詹嘉育在寫作中提到自己2歲時因視網膜剝離，以致右眼失明，每次在教室的座位一定都是最前面，他隨時要帶上支撐的「義眼」，但因為同學的好奇，讓他得去面對這些不想提的事情，他還記得小時候去台北長庚做義眼時，完全不知道義眼是什麼東西，毫無準備地在床上大哭大鬧，讓醫生和家人都不知所措。

嘉育說他上國小後，內心愈來愈陰沈，常在想為什麼眼睛看不到，他覺得這種挫敗感就跟在戈壁之戰中的陳彥博一樣，因為太急著想表現給在終點觀賽的父母看，未調整好身體所以倒了下來；後來另外一名選手幫忙他回到車上降溫，讓陳彥博回復體力，他感謝對方後又繼續往前跑，但又突然往回跑，心中的善良不允許他離開救命恩人，陳彥博回到那位選手身邊，攜手向前完成戈壁這場賽事。

他說，陳彥博的心因為放開了，所以做了不讓自己後悔的事；嘉育提到自己的轉折點是在一次在台中辦的夏令營，他其實不喜歡這種活動，被連哄帶騙才進到營隊裡，集合那天人愈來愈多，但大家都是視障生，他發現每個人臉上都掛著笑容，只有他的臉不知在臭什麼，好多熱心的視障小朋友都來找他聊天，他們都有一個共同點「幾乎視障都比我嚴重」，還帶著專屬他們的甜美笑容。

回到家中後，他坐在地板上開始想著，自己比他們症狀輕了許多，卻比他們不樂觀，他有什麼資格不樂觀，大不了和自己的眼睛和平共處；從那刻開始，他的心房完全對外開放了，也一點一點被治癒了，他想這就是「心有多大，世界就有多遼闊吧！」